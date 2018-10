Mairead O’Neill trovata senza vita | giallo sulla morte della modella irlandese

tvzap.kataweb

: RT @VanityFairIt: C’è un video sul suo profilo Instagram che racconta di una notte in un locale. È l’ultima per la modella nordirlandese Ma… - gossiptvenews : RT @VanityFairIt: C’è un video sul suo profilo Instagram che racconta di una notte in un locale. È l’ultima per la modella nordirlandese Ma… - VanityFairIt : C’è un video sul suo profilo Instagram che racconta di una notte in un locale. È l’ultima per la modella nordirland… - allnews24eu : Mairead O’Neill, il giallo della morte della modella irlandese - AllNews24 - C’è un video sul suo profilo Instag… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) ÈdiO’Neill, modi soli 21 annila notte del 15 ottobre nel suo appartamento a Belfast. Nel recente passatogiovane, la scomparsamadre da cui – pare – non si era mai rirpesa: “Non riesco ancora a crederci, da 6 anni lavorava per me come mo, aveva davanti a sé una carriera brillante – ha affermato la sua manager, Cathy Martin -. Dopo la scomparsamadre ha vissuto un periodo difficilissimo ma, nonostante il conforto con cui l’abbiamo circondata, il suo cuore era rimasto spezzato. Non si rendeva conto di quanto fosse bella, e che poteva avere il mondo ai suoi piedi. Era timida e non era abituata al mondomoda, aveva paura che la sovrastasse”. Il messaggio premonitore su Facebooksi era laureata lo scorso agosto, e dopo lamadre aveva ...