Mairead O’Neill | il giallo della morte della modella irlandese

vanityfair

: Modella 21enne trovata morta: su Instagram l'ultima foto al pub: La top model 21enne Mairead O’Neill è stata trovat… - moneypuntoit : Modella 21enne trovata morta: su Instagram l'ultima foto al pub: La top model 21enne Mairead O’Neill è stata trovat… - BlitzQuotidiano : Mairead O’Neill, le ultime immagini della modella mentre era al pub con gli amici - BlitzQuotidiano : Mairead O’Neill, la modella di 21 anni trovata morta in casa dopo una notte con le amiche -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) C’è un video sul suo profilo Instagram che racconta di una notte in un locale. Sembra una notte felice. È l’ultimamonordè morta nella notte fra lunedì e martedì a Belfast. Non ci sono dettagli su quanto le sia accaduto. https://www.instagram.com/p/BouQzuRBAIB/?taken-by=_leigha1 «Non sappiamo esattamente cosa sia successo», la detto Cathy Martin, che guida l’agenzia di moda per cui lavorava, «ma stava attraversando un periodo davvero difficile dopo lamamma per un cancro all’intestino». La ventunenne aveva perso la madre da 10 mesi. La sua vita sembrava però essere andata avanti. Si era laureata in agosto e la sera primaera uscita con le amiche. Dopo lamadre aveva messo da parte la carriera nel mondomoda. Dicono ancora dalla agenzia che «aveva avuto molto supporto nei mesi, ma il suo ...