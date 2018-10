Magia a Milano per «Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni»

vanityfair

: Lorenzo Meraviglia ieri a Palazzo Spinola (Milano) ha confermato la magia della sua virtuosità magistralmente espre… - ANTONELLA70213 : Lorenzo Meraviglia ieri a Palazzo Spinola (Milano) ha confermato la magia della sua virtuosità magistralmente espre… - ferdinando_MED : Una splendida serata, nell'elegante cornice della #ClubhouseBrera @CopernicoWork #Milano. Grazie a #SINT.… - manoxmano1 : Ritornano alla Scala i GRANDI SPETTACOLI PER PICCOLI! I bambini potranno scoprire la magia del teatro grazie al Tea… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) LOE ILOE ILOE ILOE ILOE ILOE ILOE ILOE ILOE IUna serata magica, inaugurata con le voci straordinarie di Andrea e Matteo Bocelli e terminata, in punta di dita, sulle note senza tempo di Čajkovskij, eseguite al piano da Carlotta Lusa dell’Orchestra Sinfonica diGiuseppe Verdi. Si sono aperti martedì 16 ottobre a Palazzo Clerici, a, i festeggiamenti per l’arrivo in sala del nuovo film Disney Loe i, live action che sarà nelle sale italiane dal 31 ottobre, con protagonisti la giovane Mackenzie Foy insieme a Helen ...