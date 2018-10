Mafia Foggia | un arresto per la strage di S Marco in Lamis nella quale morirono un boss

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) C’erano il traffico di stupefacenti e la ridefinizione degli assetti di poterecriminalità garganica dietro ladi Sanin, in provincia dipersero la vita anche due contadini innocenti. Perché l’obbiettivo dei killer, ilMario Luciano Romito, rappresentava un ostacolo al riequilibrio delle dinamiche mafiose del Gargano. E quindi andava abbattuto, dopo essere scampato in passato a un agguato con un’autobomba. Il 9 agosto dello scorso anno, invece, mentre era in auto con il cognato Matteo De Palma, i killer lo raggiunsero all’altezza della vecchia stazione del paese garganico e non gli lasciarono scampo. Erano almeno in tre, a bordo di due macchine, e a guidarli – secondo la Direzione distrettuale antidi Bari guidata da Giuseppe Volpe – c’era Giovanni Caterino, 38 anni, ritenuto vicino al clan ...