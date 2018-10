M5S - Autostrade non ricostruirà il ponte. Bucci : «È in campo per tante altre cose». Decreto alla Camera - lavori in impasse : La nuova versione del testo apre a interventi di progettazione e demolizione. Il Pd: «Bocciate le modifiche antimafia». Conte: «I controlli ci saranno»|

Dl Genova - Pezzopane (Pd) : Autostrade “M5S-Lega ammettono scippo agli abruzzesi” : L'Aquila - “Il Partito democratico aveva ragione. Quello del ministro Toninelli era un vero e proprio scippo ai danni degli abruzzesi. L’ammissione di colpa e responsabilità è arrivata dagli stessi relatori di maggioranza al Decreto Genova, che hanno presentato un emendamento che toglie il riferimento alle delibere Cipe ed ai fondi assegnati all’Abruzzo riguardo i 200 milioni destinati ad Autostrade per le opere antisismiche delle ...

Sondaggi Politici/ Ponte Genova - il 71% ‘boccia’ il M5S e vuole Autostrade nel piano di ricostruzione : Sondaggi Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Ponte Genova, il 71% boccia M5s e vuole Autostrade nel piano di ricostruzione del viadotto Morandi. Consensi sul Governo (Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 11:32:00 GMT)

Ponte Morandi - M5S : “Toti mina vagante - gravi attacchi a Governo/ Autostrade Genova - Di Maio : “nazionalizzare” : Crollo Ponte Morandi, pronto il decreto "Salva Genova": ultime notizie, Governo diviso. M5s vuole esautorare Autostrade, Lega preferisce interventi a sostegno della città(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 19:00:00 GMT)

Lombardia : M5S - Regione pubblichi convenzioni autostrade : Milano, 7 set. (AdnKronos) - Il M5S Lombardia ha depositato una mozione, a firma del consigliere regionale Massimo De Rosa, che sarà discussa nel prossimo consiglio regionale di martedì 11 settembre, che chiede alla Regione Lombardia di rendere pubbliche le convenzioni di Pedemontana, BreBeMi e Teem

Lombardia : M5S - Regione pubblichi convenzioni autostrade (2) : (AdnKronos) - Il senatore Gianmarco Corbetta dichiara: “Pedemontana doveva riqualificare il primo tratto della Milano–Meda ben 5 anni fa. La concessione ad Autostrada Pedemontana Lombarda spa doveva essere risolta per grave inadempimento già da tempo ma la Regione non ha vigilato e non ha fatto null

M5S-Lega : nuovo ponte in un anno. Toninelli : «Autostrade non ricostruirà» : Una risoluzione di M5S e Lega sulle comunicazioni del governo sul ponte Morandi prevede che il governo debba «garantire tempestivamente, e comunque entro il prossimo 30 novembre», a chi...

