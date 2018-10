M5s attacca Boeri | Una vergogna il suo giudizio politico su quota 100 | la

Pace fiscale - Salvini attacca M5s : "E' nel contratto di governo" : Si rafforzano le tensioni nella maggioranza sulla manovra, dopoil nulla di fatto nel vertice di domenica. Il leader di M5s hadeciso di disertare il nuovo vertice in corso a Palazzo Chigi invista del Consiglio dei ministri per approvare il provvedimento che contiene tra l'altro la Pace fiscale

Crimi : fiumi di fake news su M5s - mai attaccato libertà stampa : Roma, 8 ott., askanews, - 'Anche oggi buona parte della stampa e dei quotidiani italiani ci riserva fiumi di fake news. 'Il MoVimento 5 Stelle attacca la libertà di stampa': ripetono questa menzogna ...

Forza Italia - è crisi con la Lega? Berlusconi attacca Salvini : 'Sottomesso a M5s' : Silvio Berlusconi torna a parlare. Lo fa nell'appuntamento rappresentato dalla tre giorni di Forza Italia, organizzata da Maria Stella Gelmini a Milano. L'occasione è stata proficua per fornire il proprio punto di vista su quello che è l'attuale momento politico Italiano e dire la sua su quello che oggi sembra un rapporto scricchiolante tra il suo partito e la Lega. Sospetti che erano vivi gia' da qualche tempo, ma che vengono acuiti da ...

Scuola - Gabriele Toccafondi attacca Governo M5s-Lega su reddito cittadinanza : L’ex sottosegretario al Ministero dell’Istruzione, Gabriele Toccafondi, ha lanciato un duro attacco al Governo Movimento5Stelle-Lega, in merito alla riduzione delle ore alternanza Scuola-lavoro. Il 46enne deputato di Alternativa Popolare ha pubblicato un post sul proprio profilo Facebook, all’interno del quale ha accostato la (di fatto) eliminazione dell’alternanza Scuola lavoro al reddito di cittadinanza: ...

Berlusconi : “Se la Lega non manterrà le promesse - salterà tutto per aria”. Poi attacca M5s : “Rendono i cittadini sudditi” : “salterà tutto per aria”. A prevedere una imminente caduta dell’esecutivo gialloverde è Silvio Berlusconi che, intervenendo alla convention di Forza Italia a Milano e aver criticato la manovra di bilancio, tende nuovamente la mano al leader della Lega, Matteo Salvini: “Come può fare Salvini a spiegare a tutti questi elettori che sta facendo il contrario di quello che aveva promesso? – ha detto – Credo che ...

Pizzarotti al vetriolo : 'Salvini-Di Maio : solo gara di slogan' e attacca il suo ex M5s : Federico Pizzarotti fu uno dei primi esponenti del Movimento Cinque Stelle ad ottenere una carica importante come quella di Sindaco di Parma. Tuttavia, la luna di miele tra il primo cittadino parmigiano e i grillini non è durata a lungo, considerato che nel 2016 finì nel registro degli indagati per abuso d'ufficio e venne estromesso dai pentastellati per non aver reso noto fino in fondo, con trasmissione della documentazione allo staff di ...

Emiliano elogia la manovra Lega-M5s e attacca i suoi : 'Basta difendere i poteri forti' : La manovra Finanziaria ha un fan inatteso: è Michele Emiliano, Governatore della Puglia e possibile uomo chiave del nuovo corso del Pd. Alcune sue dichiarazioni rese a margine dell'Urbact in atto a Bari che raccontano come l'opinione dell'ex Sindaco del capoluogo pugliese sia tutt'altro che critica nei confronti del'innalzamento del deficit e dell'adozione di misure come il superamento della Legge Fornero, il Reddito di Cittadinanza e la Flat ...

Deficit - Brunetta : “Vi spiego la metafora della vasca da bagno”. Attacca il M5s e manda un bacione a Salvini : “Le regole europee di Deficit e di debito? Ve le spiego in maniera divertente”. Così a Tagadà (La7) il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, esordisce nella sua spiegazione della regola del Deficit e del debito italiano, a distanza di due giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della Nota di Aggiornamento del DEF. Il responsabile economico di Fi prima manda ironicamente un bacione al leader della Lega, Matteo Salvini, poi ...

BERLUSCONI SI CANDIDA A EUROPEE E ATTACCA SALVINI/ “M5s nemico delle libertà” : Fantinati - “blatera ancora” : BERLUSCONI: "M5s peggio della Sinistra". Ultime notizie, leader di Forza Italia scatenato a Fiuggi contro il Governo: "In campo a elezioni per salvare il Paese"(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 19:10:00 GMT)

Berlusconi attacca il M5s e annuncia : “Europee? Penso di candidarmi”. Di Maio : “Capo di Mediaset ha fatto suo tempo” : Silvio Berlusconi prova a tornare sulla scena e dal comizio di Fiuggi attacca i 5 stelle. Ma anche annuncia: “Penso che potrei candidarmi alle Europee”. Luigi Di Maio gli risponde su Facbeook: “Oggi Berlusconi apocalittico”, ha scritto. “‘Il decreto Dignità è un disastro e con la manovra l’Italia rischia grosso’. Sì sì… mo me lo segno (cit. Massimo Troisi). Il capo di Mediaset politicamente ha ...

Di Maio : 'Governiamo con la Lega ma le lobby attaccano M5s' - : Il vicepremier in una lunga lettera ai parlamentari del M5s, poi pubblicata anche su Facebook, torna sulla vicenda dell'audio di Casalino e parla di attacchi ai dipendenti della comunicazione del ...

Casalino : «Al Mef trovino i soldi o li cacciamo». Il Pd attacca - M5s lo difende : «O ci trovano i 10 miliardi del c... per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m... del ministero dell' Economia». La voce sembra...

