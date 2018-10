L’Uomo del Giorno | Adam Marusic | forte terzino della Lazio

L’Uomo del Giorno : Sergio Goycochea - portiere argentino protagonista nei Mondiali in Italia : Sergio Goycochea è nato a Lima, il 17 ottobre 1963, è un ex calciatore argentino, di ruolo portiere. Ha difeso la porta della Nazionale argentina finalista al campionato del mondo 1990, subentrando dalla terza partita per l’infortunio del portiere titolare Nery Pumpido. Nel corso di quel mondiale si distinse per alcune decisive parate: in particolare durante l’epilogo ai tiri di rigore nei quarti di finale contro la Jugoslavia, ...

È morto Mirco Lincetto : addio a Turbolince - L’Uomo dei talent della nostra tv : È morto Mirco Lincetto, considerato da tutti l’uomo dei talent. Conosciuto meglio con l’appellativo di ‘Turbolince’, aveva preso parte in passato a programmi televisivi come ‘La Corrida’ di Gerry Scotti e Tu Si Que Vales: simpaticissimi i suoi siparietti con la zia d’Italia, ovvero Mara Venier. Nel 2014 aveva partecipato al programma con in giuria Maria De Filippi esibendosi prima con “I giardini di ...

L’Uomo del Giorno : Gianluca Comotto - capo scouting della Fiorentina : Gianluca Comotto è nato ad Ivrea, il 16 ottobre 1978, è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, capo scouting della Fiorentina. Ottime esperienze da calciatore tra Torino, Reggina, Vicenza, Fiorentina, Perugia, Cesena. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo L’Uomo del Giorno: Gianluca Comotto, capo ...

Lega - Cassazione respinge ricorso su violazione Convenzione diritti delL’Uomo : È stato respinto dalla Cassazione il ricorso della Lega che chiedeva di essere ammessa, in qualità di “parte destinataria di provvedimento di sequestro” – figura non riconosciuta dal nostro ordinamento giuridico -, al processo d’appello in corso a Genova nei confronti di Bossi e altri quattro imputati per la maxitruffa sui rimborsi elettorali che ha comportato la decisione dei giudici di confiscare 49 milioni di euro. Secondo i ...

Federica Pellegrini : «Dopo Tokyo devo trovare L’Uomo della mia vita» : Atene 2004Pechino 2008L'araba feniceGli allenatoriAvversarie e fidanzatiRoma 2009 Londra 2012Rio 2016PortabandieraBudapest 2017«So che mi aspettano due anni tosti ma ho deciso di continuare a fare la cosa che più mi piace, nuotare». È la conferma ufficiale di qualcosa che era nell’aria. Federica Pellegrini arriva fino a Tokyo 2020, quella che sarà con tutta probabilità la sua quinta e ultima Olimpiade. Lo racconta, insieme a molte altre cose, al ...

L’Uomo del Giorno : David Trezeguet - bomber della Juventus con 138 gol in Serie A : David Trezeguet è nato a Rouen, il 15 ottobre 1977, è un dirigente sportivo ed ex calciatore francese, di ruolo attaccante, presidente delle Juventus Legends e ambasciatore nel mondo della Juventus. Con la Nazionale francese è stato campione del mondo nel 1998 ed europeo nel 2000, nonché campione continentale U-18 nel 1996. Con le maglie di club, tra Argentina, Francia e Italia, ha invece conquistato quattro campionati e tre supercoppe ...

L’Uomo del Giorno : Mesut Ozil - l’acquisto più costoso della storia dell’Arsenal : Mesut Ozil è nato a Gelsenkirchen, il 15 ottobre 1988, è un calciatore tedesco di origine turca, centrocampista dell’Arsenal. Prodotto del vivaio dello Schalke 04, ha vestito le maglie di Werder Brema, Real Madrid e Arsenal. I 53 milioni di euro spesi dagli inglesi per acquistarlo nell’estate 2013, lo hanno reso il calciatore tedesco più costoso della storia, di cui è considerato tra i più rappresentativi. Con la Nazionale ...

Maker Faire : il futuro vede la robotica al servizio delL’Uomo : Robot colleghi di lavoro o indossabili per riacquistare abilità perdute, calciatori o assistenti di anziani. I robot sono ormai “con noi, in noi e intorno a noi”, recita il titolo di una delle conferenze della giornata conclusiva della sesta edizione della Maker Faire Roma – The European Edition, in corso presso la Fiera di Roma. L’incontro, organizzato da Bruno Siciliano, responsabile dell’area robotica della Maker ...

Il tormento di Paolo VI davanti al dramma delL’Uomo moderno : Roma. La migliore definizione di Paolo VI, che domenica mattina – insieme ad altri beati, tra cui Oscar Romero – sarà proclamato santo da Papa Francesco, l’ha data probabilmente il suo amico Jean Guitton: “Ci troviamo di fronte a una personalità complessa, moderna. Sente, si angoscia, soffre come no

L’Uomo del Giorno : Sergio Zarate - fratello dell’ex calciatore di Lazio e Inter : Sergio Zárate è nato a Haedo, il 14 ottobre 1969, è un procuratore sportivo ed ex calciatore argentino, di ruolo attaccante. Ha quattro fratelli, di cui tre calciatori: Ariel, Rolando e Mauro, quest’ultimo ex Lazio e Inter di cui Sergio oggi è procuratore. Da giocatore veniva soprannominato El Raton (il topo, in spagnolo) per la sua scaltrezza. Fu preso di mira dalla Gialappa’s per le sue prestazioni in campo; inoltre fu ...

L’Uomo del Giorno : Giuseppe Scienza - un’esperienza positiva alla Reggina : Giuseppe Scienza è nato a Domodossola, il 14 ottobre 1966, è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico del Monopoli. Una volta lasciato il calcio giocato ha allenato le formazioni giovanili di Pro Patria, Novara e Torino; nel 2009 riceve il suo primo incarico da tecnico di prima squadra, firmando un contratto con il Legnano, militante nel girone A della Lega Pro Seconda Divisione. Sotto la sua guida la ...

L’Uomo del Giorno : Leonardo Morosini - centrocampista scuola Inter : Leonardo Morosini è nato a Ponte San Pietro, il 13 ottobre 1995, è un calciatore italiano, centrocampista Brescia. Inizia a giocare a calcio negli esordienti dell’Inter, poi gioca mezza stagione nei Giovanissimi dell’AlbinoLeffe; passa nelle giovanili nel Brescia, dove, dopo essere stato inserito in prima squadra dall’allenatore delle rondinelle Ivo Iaconi, debutta il 10 maggio 2014 allo Stadio Oreste Granillo contro la ...

L’Uomo del Giorno : Antonio Di Natale - bandiera dell’Empoli e dell’Udinese : Antonio Di Natale, noto anche come Totò è nato a Napoli, il 13 ottobre 1977, è un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, vice campione d’Europa con la Nazionale italiana a Euro 2012. Attualmente è collaboratore tecnico di Pasquale Marino allo Spezia. È annoverato tra i più prolifici attaccanti della storia del calcio italiano, essendo il sesto realizzatore di sempre del campionato di Serie A con 209 gol. Ha vinto per 2 stagioni ...

Serie B - riecco Walter Zenga : L’Uomo ragno nuovo allenatore del Venezia : Walter Zenga ripartirà dalla Serie B. Di fatto, secondo le ultime indiscrezioni, e come confermato dallo stesso diretto interessato sul proprio account instagram, “l’uomo ragno” ripartirà dal Venezia dopo l’esonero di Vecchi. Per l’ex portiere nerazzurro via ad una nuova avventura e ad una nuova sfida italiana. Zenga-Venezia: attesa solo l’ufficialità Manca solo l’ufficialità per […] L'articolo ...