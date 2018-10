L' uomo che piantava gli alberi ispira una primavera rigogliosa in Valle Maira

Wojtyla - l'uomo di Chiesa che quarant'anni fa fece rinascere la scienza : Il 16 ottobre 1978 Karol Wojtyla viene eletto Papa. Alle cinque del pomeriggio del 13 maggio 1981 quel Papa, in Piazza San Pietro, sotto i colpi di pistola di un attentatore, cade accasciandosi in fin ...

L’uomo del Giorno : Sergio Goycochea - portiere argentino protagonista nei Mondiali in Italia : Sergio Goycochea è nato a Lima, il 17 ottobre 1963, è un ex calciatore argentino, di ruolo portiere. Ha difeso la porta della Nazionale argentina finalista al campionato del mondo 1990, subentrando dalla terza partita per l’infortunio del portiere titolare Nery Pumpido. Nel corso di quel mondiale si distinse per alcune decisive parate: in particolare durante l’epilogo ai tiri di rigore nei quarti di finale contro la Jugoslavia, ...

Deontay Wilder rompe la mascella alla mascotte : 'Non pensavo che fosse un uomo' (il video) : Il destino di Deontay Wilder è quello di far discutere, sempre e comunque. In passato alcune sue dichiarazioni, come quella in cui avrebbe massacrato Tyson se fosse stato in attivita' ai suoi tempi o quando disse di volere 'un cadavere nel mio record', hanno sollevato polveroni infiniti di polemiche. Stavolta, ad onor del vero, non è esattamente colpa sua quanto accaduto negli studi di Espn, nel corso dell'ennesimo talk show in cui il campione ...

Don Gianfranco lascia l'abito talare per vestire quello di uomo che ama : "Gianfranco, amore mio sono incinta. Avremo un bimbo, un figlio nostro, il figlio del nostro amore, figlio della nostra tenerezza e delle nostre cure". Gianfranco, padre del bambino, è felicissimo, ma c'è un piccolo particolare che stona, che non rientra nella nostra normalità. Il nome Gianfranco, in effetti, è da "Don". Don Gianfranco Del Neso. Don Gianfranco era parroco della chiesa di Maria Ss. Madre della Chiesa ...

Federica Pellegrini : 'Continuerò fino a Tokyo 2020 - poi cercherò uomo della mia vita' : Il futuro si chiama famiglia, "l'incontro con l'uomo della mia vita", ma prima di tutto questo "voglio fare il giro del mondo . Mi piacerebbe prendermi un anno di tempo per girarlo come si deve, non ...

"Se un uomo ti dice che una donna è pazza o difficile - chiedigli : 'Che male le hai fatto?'" : "Basta con la retorica che una donna è pazza o difficile", ha detto Portman. "Se un uomo ti dice che una donna è pazza o difficile, chiedigli: 'Che male le hai fatto?'" È una Natalie Portman in gradne spolvero quella che ha fatto il discorso di ringraziamento in occasione del premio che le è stato conferito al Variety's Power of Women Event.L'attrice premio Oscar ha elencato i consigli su cosa le persone possono fare ...

L'affare Khashoggi e l'uomo forte al comando. Perché Erdogan si è indebolito : Tempo poche ore, i servizi segreti turchi o chi per loro iniziano a imbeccare i giornalisti di mezzo mondo, raccontando, off the records, ma con viva preghiera di pubblicazione, tutti i particolari ...

Il Nobel Alternativo Va All'uomo che Ha Trovato Il Modo Di Far Crescere Gli Alberi Anche Nel Deserto : Al contrario, è un premio che riconosce l'impegno di coloro che Trovato soluzioni pratiche alle più urgenti problematiche ambientali e sociali del mondo. Il Right Livelihood Award 2018 - questo il ...

Perù : uomo scopre che la moglie lo tradisce grazie a una foto su Google Street View : La sfortunata donna è stata riconosciuta grazie all'acconciatura e ai vestiti che indossava. Non ha potuto in nessun modo negare l'evidenza.Continua a leggere

Loredana Bertè l’ultimo uomo che ho amato è stato Bjorn Borg : Loredana Bertè l’ultimo uomo che ha amato è stato l’ex marito Bjorn Borg. “Sono casta e pura”, racconta a Maurizio Costanzo durante “L’intervista” in onda giovedì 11 ottobre in seconda serata su Canale 5. La cantante parla anche della sorella Mia Martini, scomparsa nel 1995: “Mi manca disperatamente, ho tanti rimorsi come quello di non averle detto abbastanza ti voglio bene”. “Il mio ...

Pugno in faccia per un parcheggio - uomo muore a Palermo : In coma per un Pugno in faccia dopo una lite per un parcheggio, un uomo di 53 anni è morto in ospedale a Palermo, dov'era ricoverato da un mese. Salvo Terrasi, di Caccamo, è deceduto a seguito di un peggioramento e di complicazioni del quadro clinico. I fatti risalgono al 15 settembre, quando davanti a un locale di Campofelice di Roccella, un ventenne lo aveva preso di mira perchè l'uomo avrebbe ...

STEFANO BETTARINI E NICOLETTA LARINI/ “Rinuncio al sogno della famiglia per l’uomo che amo” : STEFANO BETTARINI e NICOLETTA LARINI: scoppia l'amore nella coppia. "Rinuncio al sogno di una famiglia per amore dell’uomo che amo" (Uomini e Donne, speciale Temptation Island Vip)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 13:18:00 GMT)

L'addio a Tex Winter - l'uomo che ha cambiato il gioco con il "triangolo" : Con il suo attacco a triangolo ha cambiato il basket, segnando un'era. Ed è inevitabile che l'intera Nba sia in lutto, ora che Tex Winter è scomparso a 96 anni. Con la morte di Winter a Manhattan, ...

In abito nuziale sulla lapide dell'uomo che avrebbe dovuto sposare. Le foto fanno il giro del mondo : Jessica Padjet ha deciso di celebrare ugualmente il matrimonio con James, morto in un incidente 1 anno fa.