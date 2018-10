L’ultimo tango della Brexit può funzionare?

ilfoglio

: L'ultimo tango a Parigi (vi rimando alla scena madre??) #cinecondono - xxiletC : L'ultimo tango a Parigi (vi rimando alla scena madre??) #cinecondono - passione_inter : Icardi vs Higuain, sfida argentina all'ultimo tango. Meglio l'uomo d'area o l'uomo squadra? - - ZikegiGiampaolo : Ma col #redditodicittadinanza si può acquistare la vaselina o no? È considerata amorale?! Ma prenderla così spietat… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Non vi piacerà affatto negoziare stando fuori dalla stanza in cui ci sono tutti gli altri, aveva detto la cancelliera Angela Merkel alla vigilia del referendum sulla, nel 2016. Le sue parole furono prese come un’ingerenza esterna inopportuna, come tutto quel che fu detto allora prima del voto