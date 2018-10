Luigi Grechi De Gregori e il progetto di una canzone al mese | “Continuo a credere

optimaitalia

: #LuigiGrechiDe Gregori e il progetto di una canzone al mese: 'continuo a credere nell'arte' - OptiMagazine : #LuigiGrechiDe Gregori e il progetto di una canzone al mese: 'continuo a credere nell'arte' - fourzine : Un nuovo articolo disponibile su @fourzine : LUIGI “GRECHI” DE GREGORI, esce il nuovo brano “S - DHellno : @Dischivolanti Luigi Grechi -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Dal 21 giugnoDepropone “Unaal”, unartistico che prevede ogniun brano a sorpresa sul suo sito web.I brani fino ad ora presentati sono “Dublino”, scritta dall’artista e da suo fratello Francesco De, “Tangos e Mangos” e “Sangue e carbone”.Denasce musicalmente alla fine degli anni '60 al Folkstudio di Roma, interessato principalmente alla musica dal vivo, ai festival alternativi e alle radio libere.Questo è unche prevede una nuovaognisul suo sito web perché, come ha dichiarato, pensa che i cd siano giunti al tramonto. È una tempo indeterminato o c’è un punto di arrivo?Io ho promesso a me stesso di andare avanti almeno per un anno, poi continuerò se avrò cose nuove e sempre che il mio sito venga frequentato da abbastanza amici.Non sono contro i CD, a me sembra ...