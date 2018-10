huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Lucy Hawking parla del padre Stephen: 'Mi disse: se ti trovi in un buco nero, non arrenderti. C'è sempre un modo per us… - raisat73 : RT @HuffPostItalia: Lucy Hawking parla del padre Stephen: 'Mi disse: se ti trovi in un buco nero, non arrenderti. C'è sempre un modo per us… - HuffPostItalia : Lucy Hawking parla del padre Stephen: 'Mi disse: se ti trovi in un buco nero, non arrenderti. C'è sempre un modo pe… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018), figlia 48enne dell'astrofisico e matematico più famoso del suo tempo, racconta ad un'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera cos'è significato per lei avere uncomesta continuando a diffondere l'infinito bagaglio culturale delseguendo l'uscita del libro postumo dello scienziato "Le mie risposte alle grandi domande".Da bambina non ero in grado di apprezzare la grandezza del suo coraggio e della sua sofferenza. Insieme facevamo le cose che fanno tutte le famiglie, ma poi andavamo all'osservatorio a guardare le stelle con il telescopio.Avevo 14 anni quando ha smesso dire. Io e mio fratello riuscivamo ancora a capirlo, ma per gli altri era diventato impossibile. Il sintetizzatore gli ha ridato chiarezza per tutti. Vivevamo nel presente. Se hai un parente con una malattia terminaledifficile fare piani a lungo ...