Lucano torna in libertà | ma via da Riace

Riace. Il sindaco Mimmo Lucano è tornato in libertà : E’ stata in parte accolta la richiesta dei legali del sindaco del Comune jonico. Sono stati revocati gli arresti domiciliari al

Riace : Lucano torna libero ma divieto di dimora nel suo Paese : Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, questa sera, ha revocato la misura degli arresti domiciliari a Domenico Lucano, sindaco sospeso di Riace. Il Tribunale ha però disposto il divieto di ...

Riace - tribunale revoca gli arresti domiciliari per Lucano : il sindaco torna libero : Mimmo Lucano torna libero, ma per lui rimane la sospensione dalla carica di sindaco di Riace e il divieto di dimora nel comune. Lucano rimane indagato per favoreggiamento di immigrazione clandestina e illecito affidamento dei servizi della raccolta differenziata.Continua a leggere

Riace - Lucano dopo il Riesame : “Spero di tornare libero per fare accoglienza spontanea - senza soldi dal Governo” : Si è tenuta stamattina a Reggio Calabria l’udienza davanti al Tribunale della Libertà chiamato a decidere se revocare i domiciliari al sindaco di Riace Mimmo Lucano, arrestato il 2 ottobre scorso per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. dopo gli interventi degli avvocati Antonio Mazzone e Andrea D’aqua, i giudici del Riesame si sono ritirati in camera di consiglio e decideranno nelle prossime ore. La sentenza potrebbe arrivare in ...