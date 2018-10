Lucano lascia Riace all' alba | il sindaco  non potrà più abitarci

Mimmo Lucano ha lasciato Riace : “Cosa ho fatto di male per non poter stare nel mio paese?” : Nella serata di ieri, il tribunale del Riesame ha revocato gli arresti domiciliari al primo cittadino calabrese, sostituendoli con un provvedimento di divieto di dimora nel comune jonico. Così, questa mattina, intorno alle 6 circa, Mimmo Lucano ha lasciato Riace e al momento non si sa quale sarà la sua destinazione definitiva. .Continua a leggere

Mimmo Lucano torna libero e lascia Riace : "Mi pare chiaro che si tratta di un processo politico" : Il tribunale del Riesame ha revocato gli arresti domiciliari al sindaco di Riace Mimmo Lucano, sostituiti dal divieto di dimora. "Non posso non essere amareggiato - questo il suo sfogo - . Cosa sono un criminale?". Solidarietà dal sindaco di Napoli: "Ti ospitiamo con amore, ma non potranno arrestare la rivoluzione"

Mimmo Lucano - il sindaco ha lasciato Riace all’alba. Luigi de Magistris : “Vieni a Napoli” : Mimmo Lucano ha lasciato Riace all’alba. Il Tribunale del riesame, accogliendo il ricorso della difesa, ha revocato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, sostituendola con quella più tenue del divieto di dimora nel paese del Reggino. La compagna di Lucano, Tesfahum Lemlem, a cui il gip aveva imposto proprio il divieto di dimora, ha ottenuto l’obbligo di firma: resterà quindi a Riace. Il sindaco, imputato ...

Lucano costretto a lasciare Riace. Saviano cita Dante : "Vieni dietro a me - e lascia dir le genti" : "Vieni dietro a me, e lascia dir le genti". Roberto Saviano cita Dante Alighieri per commentare la decisione del Tribunale del riesame di Reggio Calabria sul sindaco di Riace, che ha revocato gli arresti domiciliari, disponendo però nei suoi confronti il divieto di dimora.Proprio stamattina, poco dopo le 6, Domenico Lucano ha lasciato Riace. Resta a Riace, invece, la compagna di Lucano, per la quale il divieto di dimora é stato ...

