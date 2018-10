Lucano costretto a lasciare Riace Saviano cita Dante | Vieni dietro a me | e lascia

huffingtonpost

: RT @st_illy: Ti hanno revocato gli arresti domiciliari, ma ti hanno costretto a una misura che sappiamo ti farà ancora più male: il divieto… - BaliaLuigi : RT @st_illy: Ti hanno revocato gli arresti domiciliari, ma ti hanno costretto a una misura che sappiamo ti farà ancora più male: il divieto… - giuliaselvaggi2 : RT @st_illy: Ti hanno revocato gli arresti domiciliari, ma ti hanno costretto a una misura che sappiamo ti farà ancora più male: il divieto… - 10261940 : RT @st_illy: Ti hanno revocato gli arresti domiciliari, ma ti hanno costretto a una misura che sappiamo ti farà ancora più male: il divieto… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) "a me, edir le genti". RobertoAlighieri per commentare la decisione del Tribunale del riesame di Reggio Calabria sul sindaco di, che ha revocato gli arresti domiciliari, disponendo però nei suoi confronti il divieto di dimora.Proprio stamattina, poco dopo le 6, Domenicohato. Resta a, invece, la compagna di, per la quale il divieto di dimora é stato attenuato con la misura dell'obbligo di firma.A stretto giro arriva anche il commento del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenuto al programma "I lunatici" su Radio 2: "Chi c'era prima di me al ministero dell'Interno - dice -, di ben altro colore politico, aveva già iniziato delle inchieste e sollevato dei dubbi e delle perplessità. Ci sono state evidentemente delle irregolarità, perché altrimenti noi non ...