Lorenzo Pellegrini | il centrocampista del futuro | qualità e personalità | è già un idolo a

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) La pausa per le Nazionali è servita a ricaricare le batterie, in particolar modo la Roma si prepara ad aprire la nuova giornata del campionato di Serie A, di fronte la Spal in un match sulla carta abbordabile ma comunque da non sottovalutare. Un protagonista in questo inizio di stagione è stato sicuramente il, stiamo parlando di un calciatore completo, di, ungià determinante e che sicuramente rappresenterà ildella Nazionale ed i tifosi della Roma si augurano anche del club giallorosso. Nel contratto diè presente una clausola da 30 milioni di euro, l’intenzione di Monchi è quella di eliminarla o alzarla sensibilmente, si tratta di una cifra abbordabile per la maggior parte delle big dei campionato. La Roma punta tantissimo sue ha intenzione di blindarlo con ...