Dopo le proteste per le regole comunali diche estromettevano 200 bambini dalle agevolazioni sul prezzo dellaa scuola, la giunta ha varato. L'autocertificazione varrà se accompagnata da una dichiarazione della rappresentanza diplomatica che attesti l'impossibilità per quel Paese di rilasciare certificazioni sui beni immobili o redditi. Per i Paesi che hanno sottoscritto la convenzione dell'Aia,è valida la certificazione che convalida sul piano internazionale gli atti.(Di mercoledì 17 ottobre 2018)