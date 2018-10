Lodi | in Comune Puglia ' mensa a colori'

Lodi : presidio concluso sotto il Comune : ANSA, - Lodi, 16 OTT - Si è concluso poco fa il presidio di 12 ore in piazza Broletto, sotto il palazzo comunale di Lodi. Convocato dal Coordinamento Uguali Doveri, è stato organizzato in protesta ...

Caso Lodi - famiglie e associazioni sotto il Comune : "La sindaca ci incontri" : C'è chi i documenti dai propri paesi di origine non è proprio riuscito a ottenerli e chi invece li ha recuperati e presentati ma aspetta ancora che il Comune li accetti. I genitori dei bambini di Lodi ...

Caso Lodi - i bambini di nuovo in mensa insieme. Ma non per merito del Comune : I figli dei cittadini stranieri esclusi dal servizio scolastico per colpa di un percorso burocratico impossibile da portare a termine potranno mangiare con i loro compagni grazie alla raccolta fondi fatta in tutta Italia. Ma la protesta continua: al via il presidio di 12 ore...

Come ha fatto il comune di Lodi a vietare la mensa scolastica ai figli degli immigrati : Vuoi la mensa scolastica per tuo figlio? Vai in Senegal e torna con in mano il certificato che comprovi le tue eventuali proprietà immobiliari nel suddetto Senegal, magari rilasciato dal catasto di Manda (centro ai confini con il Gambia così sperduto che nemmeno Wikipedia ha una voce dedicata). E che sia dotato di traduzione ufficiale in italiano, con tanto di bollo. Sennò niente mensa e nemmeno niente pulmino che te lo ...