Lodi | cambiano criteri per la mensa | resta il regolamento ma si allargano le maglie

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Nessuna marcia indietro, solo un ammorbidimento dei. Dopo le proteste per la decisione del Comune didi estromettere circa 200 bambini dalle agevolazioni sul prezzo dellaa scuola, la giunta guidata dal sindaco della Lega Sara Casanova ha rimesso mano alle norme sull’accesso al servizio di refezione. Ilinfatti non prevede l’autocertificazione e per molti stranieri è difficile reperire la documentazione che accerti che non possiedono proprietà nel loro Paese d’origine. Con le nuove linee guida, lesi, dopo le critiche che erano arrivate anche dal vicepremier Luigi Di Maio e l’indignazione che aveva portato a una raccolta fondi per permettere ai bambini di tornare incon i loro coetanei. L’autocertificazione varrà, infatti, se è accompagnata da una dichiarazione resa dalla rappresentanza diplomatica che attesti ...