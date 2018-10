Blastingnews

: 'È chiaramente una vulva'. Lo scialle di Fendi da 790€ è il più commentato del web. La maison non si pronuncia - HuffPostItalia : 'È chiaramente una vulva'. Lo scialle di Fendi da 790€ è il più commentato del web. La maison non si pronuncia - RelComplicata : Lo scialle rosa #Fendi diventa 'l'origine del mondo' ?? - InformazioneOK : Lo scialle Fendi da 790 euro che sembra una vagina (FOTO) -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Unodi lana e seta prodotto da, blasonata azienda di Roma fondata da Edoardo, sta facendo discutere il mondo social. Nonostante probabilmente l'azienda italiana non l'abbia fatto intenzionalmente, il capo d'abbigliamento somiglia all'organo genitale femminile, la. The Guardian sul caso delloa forma diAd occuparsi di questo curioso caso è stato anche il The Guardian, che in prima pagina ha riportato il seguente slogan (qui tradotto): "Lodida 750 sterline che ti fa apparire come fossi appena nata". Ovviamente la notizia ha fatto il giro del mondo, scatenando un vero e proprio fenomeno social, su Facebook, Instagram e Twitter. Su quest'ultimo i tag #e #vulva sono trend in ascesa in diversi paesi, ovviamente compresa l'Italia. Scendendo nei particolari del capo, loè venduto dain varie colorazioni ma quella che ...