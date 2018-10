LIVE Olimpia Milano-Real Madrid - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : a che ora inizia e come vederla in tv e streaming : Il giorno di Milano-Real Madrid è arrivato: l’Olimpia riceve i Campioni d’Europa al Mediolanum Forum di Assago, in una notte che si preannuncia molto calda nella casa del basket milanese, nonché secondo palasport più grande d’Italia. La partita di stasera, seconda dell’Eurolega 2018-2019 servirà per capire a che punto sono gli uomini di Pianigiani nella loro stagione e nel loro progetto di ricerca dei quarti di finale, un ...

Olimpiadi Giovanili LIVE : day 6 a Buenos Aires : ...LA SQUADRA ITALIANA/Italia Team - TUTTE LE NOTIZIE/News - IL MINI-SITO IAAF DEDICATO AI GIOCHI OLIMPICI Giovanili - IL SITO DELLA MANIFESTAZIONE BERTINI RISALE - Si conferma tra le migliori al mondo, ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 16 ottobre. Italia all’assalto : Scampoli e Bertozzi a medaglia nel beach volley! Volpe in finale nella piattaforma : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (martedì 16 ottobre), nona giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: fari puntati su Antonio Volpe nella piattaforma da 10 metri, su Scampoli e Bertozzi in semifinale nel beach volley, sull’Italia maschile di basket 3×3, ai quarti contro l’Ucraina, nella ritmica su Talisa Torretti, nella boxe ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 16 ottobre. Italia all'assalto : Scampoli e Bertozzi a medaglia nel beach volley! Volpe in finale ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 , martedì 16 ottobre, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00 . Buon ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 16 ottobre. Italia all’assalto : occasioni nel basket 3×3 - nella ritmica e nell’atletica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (martedì 16 ottobre), nona giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: fari puntati su Antonio Volpe nella piattaforma da 10 metri, su Scampoli e Bertozzi in semifinale nel beach volley, sull’Italia maschile di basket 3×3, ai quarti contro l’Ucraina, nella ritmica su Talisa Torretti, nella boxe ...

LIVE Ginnastica artistica - Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : Giorgia Villa quarta alla trave - ultimo assalto al corpo libero : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle ultime Finali di Specialità alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Le ragazze si cimenteranno tra trave e corpo libero, in palio gli ultimi titoli di questa rassegna a cinque cerchi e Giorgia Villa andrà a caccia di nuove medaglie. La bergamasca vuole mettere l’ultimo sigillo dopo aver vinto il titolo nel concorso generale e al volteggio oltre ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : 15 ottobre. Bronzo per Musci nel peso e Filoni nella gara delle schiacciate del basket 3×3! Pellacani in finale dai 3 metri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (lunedì 15 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: fari puntati su Giorgia Villa che vorrà continuare a regalarci emozioni speciali nella ginnastica artistica, Alessia Nobilio e Andrea Romano in lizza per l’oro nel golf e poi Chiara Pellacani che, reduce dall’oro continentale nei ...

LIVE Ginnastica artistica - Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : Giorgia Villa per l'ultimo sigillo - la Fata all'assalto tra corpo libero e ... : OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle ultime Finali di Specialità alle Olimpiadi Giovanili 2018 , trave e corpo libero, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : 15 ottobre. Bronzo per Musci nel peso e Filoni nella gara delle schiacciate del ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 , lunedì 15 ottobre, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00 . Buon ...

LIVE Ginnastica artistica - Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : Giorgia Villa per l’ultimo sigillo - la Fata all’assalto tra corpo libero e trave : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle ultime Finali di Specialità alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Le ragazze si cimenteranno tra trave e corpo libero, in palio gli ultimi titoli di questa rassegna a cinque cerchi e Giorgia Villa andrà a caccia di nuove medaglie. La bergamasca vuole mettere l’ultimo sigillo dopo aver vinto il titolo nel concorso generale e al volteggio oltre ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : 15 ottobre. Bronzo per Carmelo Alessandro Musci nel peso! Chiara Pellacani in finale dai 3 metri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (lunedì 15 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: fari puntati su Giorgia Villa che vorrà continuare a regalarci emozioni speciali nella ginnastica artistica, Alessia Nobilio e Andrea Romano in lizza per l’oro nel golf e poi Chiara Pellacani che, reduce dall’oro continentale nei ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : 15 ottobre. Federico Fabrizzi passa il turno nell’arco - bene Chiara Pellacani nei tuffi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (lunedì 15 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: fari puntati su Giorgia Villa che vorrà continuare a regalarci emozioni speciali nella ginnastica artistica, Alessia Nobilio e Andrea Romano in lizza per l’oro nel golf e poi Chiara Pellacani che, reduce dall’oro continentale nei ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : 15 ottobre. Italia a caccia di medaglie con il golf - i tuffi e la ginnastica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (lunedì 15 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: fari puntati su Giorgia Villa che vorrà continuare a regalarci emozioni speciali nella ginnastica artistica, Alessia Nobilio e Andrea Romano in lizza per l’oro nel golf e poi Chiara Pellacani che, reduce dall’oro continentale nei ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : 15 ottobre. Giorgia Villa per chiudere in bellezza - Nobilio-Romano per la vittoria nel golf. C’è Chiara Pellacani : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (lunedì 15 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: fari puntati su Giorgia Villa che vorrà continuare a regalarci emozioni speciali nella ginnastica artistica, Alessia Nobilio e Andrea Romano in lizza per l’oro nel golf e poi Chiara Pellacani che, reduce dall’oro continentale nei ...