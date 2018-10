L' Italia gialloverde diventa un allarme mondiale

L'Italia gialloverde fa paura Già portati via 75 miliardi : Un primo avvertimento c'è già stato all'inizio dell'estate. Nei tre mesi da maggio a giugno la bilancia dei pagamenti italiana ha registrato un deflusso di investimenti di portafoglio per 62,2 miliardi di euro dei quali 57,3 miliardi riferibili a titoli di Stato. In particolare, i disinvestimenti in Btp e similari a maggio e giugno hanno raggiunto quota 66 miliardi, cioè la gran parte di una fuga di 75,7 miliardi di capitali. In buona sostanza, ...