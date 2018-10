L’Italia è una grande Reggio Calabria

Manifesto ProVita : ‘due uomini non fanno una madre’. Perché L’Italia ha paura dei padri gay : Non ho mai usato toni da piazza, né come giornalista né come donna, soprattutto sull’argomento di questo blog, le famiglie omogenitoriali. C’è un motivo. Per capire, è il mio parere, occorre ascoltare, e in particolare il tema è delicato, come ogni questione epocale, ogni leva che presume un cambiamento radicale dei paradigmi socioculturali in essere. Questo è il cartellone comparso a Roma, Milano, Torino, firmato ProVita e ...

Meteo - da giovedì sulL’Italia torna il sole e una nuova fiammata di caldo : Per la giornata di mercoledì avremo ancora piogge residue su alcuni regioni ma saranno fenomeni in esaudimento visto che con l'avanzata dell'alta pressione da giovedì la situazione Meteo andrà via via migliorando portando un fase di tempo più soleggiato e temperature miti.Continua a leggere

Volley femminile - Mondiali 2018 : la nascita delL’Italia del futuro - l’inizio di una nuova era. Un sogno da inseguire - le azzurre ci credono! : L’inizio di una nuova era, l’alba di un nuovo ciclo che ci auguriamo vincente, l’esplosione di talenti individuali uniti in un gruppo solido e costruito in ogni minimo dettaglio. Questa è l’Italia del futuro, quella che è esplosa definitivamente in Giappone e che a suon di vittorie è riuscita a fare la differenza ai Mondiali 2018 di Volley femminile: sono passati appena due anni dalle drammatiche Olimpiadi di Rio 2016, ...

Roberto Mancini : “Voglio dare una mentalità vincente alL’Italia. Non esiste un problema centravanti - il lavoro è lungo” : L’Italia ha evitato la retrocessione nella Serie B della Nations League e la vittoria conquistata in Polonia ha galvanizzato la nostra Nazionale, tornata al successo dopo praticamente un anno di digiuno per quanto riguarda gli incontri ufficiali. Gli azzurri hanno conquistato la salvezza nella massima categoria della neonata competizione organizzata dalla UEFA e ora possono addirittura lottare per il primo posto nel girone contro il ...

L’Italia vince e convince : Mancini trova una quadra con il 4-3-3 : L’Italia gioca bene e vince all’ultimo minuto in Polonia, scacciando il rischio retrocessione nella Serie B della Nations League. Mancini è stato quasi perfetto, riuscendo a trovare una quadra tattica ad una squadra che ha deluso nelle prima due partite di Nations, rischiando l’ennesima figuraccia. Invece il Mancio è stato caparbio: ha puntato ad un 4-3-3 infarcito di tanti giovani con un tridente senza una punta “vera e ...

Afghanistan - bomba a comizio elettorale di una candidata : 12 morti. Ma truppe coalizione (tra cui L’Italia) pensano a ritiro : bomba su un comizio elettorale e 12 morti, più decine di feriti, a una settimana dalle elezioni parlamentari del 20 ottobre in Afghanistan. Il raduno elettorale di Nazifa Yousofi Bek, una delle 393 donne candidate, a Rustaq, distretto della provincia di Takhar, nel nord del Paese, si è trasformato in una strage e aggrava lo stato di sicurezza di una Nazione già in ginocchio, con gli eserciti stranieri, compreso quello italiano, che nel frattempo ...

L’Ucraina fa… Malinovsky ma L’Italia gioca una buona partita : primo tempo incoraggiante per la squadra di Mancini poi una disattenzione costa il pareggio [FOTO e VIDEO] : 1/20 Foto LaPresse ...

Mondiali Volley 2018 – L’Italia femminile è una furia : Azerbaigian asfaltato all’esordio nella seconda fase : Le azzurre del Volley conquistano un’altra vittoria ai Mondiali di Volley 2018: sei su sei per l’Italia di Mazzanti. La Nazionale femminile super all’esordio nella seconda fase L’Italia femminile della pallavolo ha conquistato un’altra importante vittoria ai Mondiali di Volley 2018 in corso in Giappone. All’esordio nella seconda fase della rassegna iridata, le ragazze di Mazzanti non hanno concesso nulla ...

Prodi : “Con questo governo L’Italia rischia di diventare una democrazia illiberale” : Romano Prodi in un'intervista, critica l'atteggiamento del governo: "Penso alla scena dei ministri grillini affacciati al balcone di Palazzo Chigi. Di Maio ha scritto: 'Da quel balcone si sono affacciati per anni gli aguzzini degli italiani'. Noi non ci siamo mai affacciati al balcone. Dove c'è l'istituzione non ci si affaccia al balcone".Continua a leggere

Baseball - comincia con una sconfitta contro gli Oakland Athletics l’esperienza delL’Italia nell’Instructional League : Il viaggio dell’Italia nell’Instructional League dell’Arizona parte con una sconfitta subita per mano degli Oakland Athletics. La squadra californiana, che può contare su diverse scelte del draft 2018 più Chris Bassitt, che ha giocato 40 partite in MLB, ha prevalso col punteggio di 14-4. Si è trattato di una partita fondamentalmente dominata dagli Athletics, con Kevin Merrell in grande spolvero nella fase iniziale. La ...

Tredici anni dopo L’Italia cala il… poker : Inter e Napoli completano la festa - è una Champions a tinte tricolori : Era dal 22-23 novembre 2005 che tutte e quattro le squadre italiane non vincevano nello stesso turno di Champions, Inter e Napoli completano la due giorni magica dopo i successi di Juve e Roma Juventus, Roma, Inter e Napoli. Quattro vittorie, quattro sorrisi per riportare ancora più su il calcio italiano. Un poker di successi tutti nella stessa giornata di Champions League, come non succedeva esattamente dal 22-23 novembre del ...

Motocross delle Nazioni 2018 : i piloti delL’Italia ai raggi X. Le ambizioni di una squadra competitiva con Tony Cairoli : Il Mondiale di Motocross 2018 è ormai andato in archivio in quel di Imola ed ora i centauri dello sterrato si preparano per affrontare la sfida americana del Trofeo delle Nazioni. Il 7 ottobre a Red Bud, negli Stati Uniti, si svolgerà infatti la competizione più attesa del panorama del Motocross mondiale iridato. L’Italia scenderà in pista con gli azzurri convocati dal Commissario Tecnico FMI, Thomas Traversini: Antonio Cairoli, classe 1985, ...

Canottaggio - Olimpiadi Giovanili 2018 : le speranze di medaglia delL’Italia. Nicolas Castelnovo ed Alberto Zamariola per coronare una fantastica stagione : Potrebbe arrivare una medaglia per l’Italia, che sarà presente alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires nel Canottaggio con due equipaggi: dal 7 al 10 ottobre il due senza femminile di Vittoria Tonoli (Garda Salò) e Khadija Alajdi Ed Idrissi (CUS Torino) ed il due senza maschile di Nicolas Castelnovo (Lario) ed Alberto Zamariola (Cerea) andranno alla ricerca del podio. Gli azzurrini negli scorsi giorni hanno rifinito la preparazione verso ...

Juncker duro con L’Italia : ‘Non abbiamo bisogno di una nuova Grecia : Juncker duro con l’Italia: ‘Non abbiamo bisogno di una nuova Grecia Il primo segnale che qualcosa non andava è arrivato dalla decisione del ministro dell’economia italiano Giovanni Tria di rientrare anticipatamente a Roma dall’Eurogruppo a Lussemburgo, senza partecipare al vertice Ecofin di domani. Motivo del rientro: lavorare alla nota di aggiornamento al Def, che ancora non è stata mandata al Parlamento. L’intera ...