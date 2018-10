L' Italia e l' Europa | storia di un disamore

L'Italia è il paese più euroscettico d'Europa : L'Italia, terra di poeti, santi e contraddizioni, soprattutto contraddizioni. Secondo un recente sondaggio sull'Europa e sull'euro, L'Italia risulta essere il paese comunitario più euroscettico, con una percentuale di sfiducia da record. Stando ai dati del sondaggio, L'Italia è l'unico paese europeo in cui più del 56% della popolazione non è soddisfatta dell'Europa e delle politiche comunitarie, battendo contro ogni previsione il record segnato ...

Eurobarometro - gli Italiani sono i più "scettici" d'Europa : solo il 44% voterebbe per restare in Ue : In un ipotetico referendum sulla falsariga di quello della Brexit, solo il 44% degli italiani voterebbe per restare nell'Ue. E' il dato peggiore dei 28, dove in media si registra il 66% di "remain", mentre in Gran Bretagna vorrebbero rimanere il 53% dei cittadini.

Povertà - Italia prima in Europa per numero di persone a rischio : Preoccupano i dati sulla Povertà diffusi dall' Eurostat , secondo i quali l'Italia è al primo posto in Europa per numero di persone a rischio di Povertà ed esclusione sociale : 17,4 milioni di ...

Le Maire all'Italia : decisioni unilaterali indeboliscono l'Europa : Così il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, intervistato questa mattina da Radio Classique, ha risposto a una domanda sulla manovra italiana. "Valutare la manovra italiana spetta alla ...

Unione europea - in caso di referendum solo il 44% degli Italiani voterebbe per restare : la percentuale più bassa d’Europa : In caso di referendum sulla falsariga di quello della Brexit, solo il 44% degli italiani voterebbe per restare nell’Ue. E’ il dato peggiore tra quelli registrati nei 28 Paesi membri da un sondaggio Eurobarometro, secondo cui la media europea dei cittadini orientati al “remain” è del 66% e anche in Gran Bretagna oggi il 53% si dichiara favorevole a rimanere nell’Unione. Anche la percentuale degli indecisi, tra gli ...

Juncker : "Senza l'Italia l'Europa non sopravvive" : L'Unione Europea 'non' potrebbe sopravvivere senza l'Italia. Lo dice il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, rispondendo ad una domanda durante un'intervista concessa a Bruxelles ...