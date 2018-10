Unione Europea - l'Italia tra i Paesi più euroscettici : I temi maggiormente percepiti dall'elettorato sono economia, occupazione ed immigrazione , che in Italia viene sentita come argomento principale per il 71% degli interpellati, percentuale record. ...

Le Previsioni Meteo per lo sciame meteorico delle Orionidi tra 21 e 22 ottobre : lo spettacolo sarà ben visibile al Nord Italia - più a rischio il Sud [DETTAGLI] : Le Orionidi, uno degli sciami Meteorici più famosi, raggiungerà il suo picco nel corso del weekend, precisamente nella notte tra il 21 e il 22 ottobre. Lo sciame è creato dalle particelle della cometa di Halley, che la Terra attraversa due volte all’anno. Quando queste particelle entrano nell’atmosfera terrestre, bruciano e brillano, creando il classico effetto delle stelle cadenti. Per il 2018 è previsto un tasso di 15-20 Meteore all’ora, non ...

ICity Rate 2018 : ecco qual è la città più “smart” d’Italia per il 5° anno consecutivo - 20 città del Sud fanalino di coda : Milano è la città più smart d’Italia per il quinto anno consecutivo, con un distacco di quasi venti punti dalla seconda classificata e ottimi risultati soprattutto negli ambiti di solidità economica, ricerca e innovazione, lavoro, attrattività turistico-culturale, anche se ancora in ritardo nelle dimensioni ambientali, come il consumo di suolo e territorio (appena 76ª) e qualità dell’aria e dell’acqua (solo 96ª). La segue Firenze, che per un ...

L'Italia è la più euroscettica Il 56% voterebbe no alla Ue : In un ipotetico referendum in stile Brexit, solo il 44% degli italiani voterebbe per restare nell'Ue. E' il dato peggiore dei 28 Paesi che fanno parte dell'Unione Europea dove in media si registra il 66% di "remain", mentre in Gran Bretagna vorrebbe rimanere il 53% dei cittadini. Lo rivela un sondaggio Eurobarometro in base al quale la percentuale degli indecisi nel Belpaese è pari al 32%, la più alta ...

Unione europea - in caso di referendum solo il 44% degli Italiani voterebbe per restare : la percentuale più bassa d’Europa : In caso di referendum sulla falsariga di quello della Brexit, solo il 44% degli italiani voterebbe per restare nell’Ue. E’ il dato peggiore tra quelli registrati nei 28 Paesi membri da un sondaggio Eurobarometro, secondo cui la media europea dei cittadini orientati al “remain” è del 66% e anche in Gran Bretagna oggi il 53% si dichiara favorevole a rimanere nell’Unione. Anche la percentuale degli indecisi, tra gli ...

Manovra - Bruxelles attacca l'Italia. Junker : 'Deviazione inaccettabile'. Di Maio : Parli ma a maggio non ci sarete più' : 'La Manovra è passata, se ne faccia una ragione' la replica, invece, di Salvini al presidente della Commissione europea che ha di fatto bocciato il documento di bilancio di Roma: 'Se lo accettassimo ...

E-commerce continua a crescere in Italia. I prodotti più venduti 2018-2019 e settore trainanti. Statistiche : Turismo, prodotti di informatica e tecnologici e abbigliamento: settori e prodotti che trainano la crescita costante dell’E-commerce in Italia

Veon è di nuovo disponibile in Italia (ma non è più gestita da Wind Tre) : Proprio un mese fa, vi avevamo prontamente annunciato che l’accordo tra Veon e Wind Tre era definitivamente terminato e che la versione di […] L'articolo Veon è di nuovo disponibile in Italia (ma non è più gestita da Wind Tre) proviene da TuttoAndroid.

La classifica delle città e delle regioni più care d'Italia. Trentino - Emilia Romagna e Liguria le regioni più care : ...64 2,86 3,10 0,2 Servizi sanitari e spese per la salute 2,95 3,19 3,27 0,2 Trasporti 142,92 217,34 201,82 4,1 Comunicazioni -26,75 -35,30 -32,51 -3,5 Ricreazione, spettacoli e cultura 3,11 4,78 3,88 ...