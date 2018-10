L’Italia del treno | la nostra storia viaggia sui binari

Manovra - l’Austria bacchetta L’Italia : “Per la tenuta dell’euro rispetti le regole - non ci accolleremo rischi incalcolabili di altri” : Il rafforzamento delle frontiere esterne e gli annunci contro i migranti che arrivano in Europa sono una cosa, la tenuta dell’euro e dell’economia del continente un’altra. E’ base a questo assioma che oggi l’Austria, presidente dei turno dell’Unione europea, è tornata a bacchettare l’Italia sulla Manovra economica. “Per l’economia e l’unione monetaria è assolutamente decisivo che quello che è stato ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : la nascita delL’Italia del futuro - l’inizio di una nuova era. Un sogno da inseguire - le azzurre ci credono! : L’inizio di una nuova era, l’alba di un nuovo ciclo che ci auguriamo vincente, l’esplosione di talenti individuali uniti in un gruppo solido e costruito in ogni minimo dettaglio. Questa è l’Italia del futuro, quella che è esplosa definitivamente in Giappone e che a suon di vittorie è riuscita a fare la differenza ai Mondiali 2018 di Volley femminile: sono passati appena due anni dalle drammatiche Olimpiadi di Rio 2016, ...

Mondiali Volley 2018 – Le azzurre in semifinale : la data dell’incontro e l’avversaria delL’Italia : L’Italia femminile del Volley è pronta a volare a Yokohama: venerdì la semifinale delle azzurre, ecco chi dovranno affrontare E’ arrivato oggi il primo ko per le azzurre della pallavolo ai Mondiali di Volley 2018, in corso in Giappone. Dopo la tosta sfida di ieri, che ha visto Chirichella e compagne avere la meglio, al tie-break, sulle giapponesi, le azzurre si sono assicurate un posto tra le migliori quattro al mondo, ...

Rugby - Test Match Novembre 2018 : i convocati delL’Italia. L’analisi tra conferme - giovani e nuovi equiparati : Ultimo appuntamento stagionale per quanto riguarda le nazionali per il Rugby internazionale. Come di consueto Novembre è il mese dedicato ai Test Match autunnali, un’infinità di partite spettacolari aspettano il grande pubblico della palla ovale. Impegnata ovviamente anche l’Italia: gli azzurri guidati da Conor O’Shea affronteranno Irlanda, Georgia, Australia e All Blacks. Andiamo ad analizzare nel dettaglio i possibili ...

L’Italiano che scampò al rastrellamento del ghetto di Roma : Sabato 16 ottobre 1943, a Roma i nazisti catturano e deportano ad Auschwitz 1024 persone. A 75 anni di distanza, ecco la storia di Nando Tagliacozzo, sopravvissuto per caso al rastrellamento del ghetto ebraico di Roma.

Rugby - Test Match novembre 2018 : i 32 convocati della Nuova Zelanda. Ultimo incontro del tour contro L’Italia a Roma : Il CT della Nuova Zelanda di Rugby, Steve Hansen, ha diramato l’elenco dei 32 convocati per i Test Match della finestra autunnale. Gli All Blacks, dopo aver Testato i campi da gioco del Giappone, in vista dei Mondiali del 2019, contro l’Australia e proprio contro la selezione nipponica, si sposteranno in Europa per affrontare a domicilio Inghilterra, Irlanda ed Italia (il 24 novembre a Roma). Di seguito l’elenco dei Match degli ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018-2019 : i convocati delL’Italia. Esordio del Settebello in Montenegro : Finalmente torna a disputare una partita ufficiale il Settebello: dopo la partita di inizio stagione contro le All Stars alla presentazione del campionato di Serie A1 a Genova, è ormai tempo di Europa Cup per l’Italia. Il Girone C scatterà infatti martedì prossimo in Montenegro, a Podgorica per la precisione. Nella prima giornata riposerà la Francia, e la Nazionale, che ha battuto già il Montenegro sempre in Europa Cup lo scorso anno a ...

Volley femminile - L’Italia delle meraviglie : cuore - grinta - testa e coraggio. La semifinale dei sogni - Egonu condottiera della Nazionale magica : La battaglia di Nagoya ha già conquistato un posto speciale nella storia della pallavolo italiana. Nel tie-break vinto 15-13 contro il Giappone ai Mondiali c’è tutta l’essenza della nuova Nazionale che ha staccato il pass per le semifinali in maniera incredibile, mettendo in campo tutto quello che le azzurre ci hanno messo in mostra nelle ultime due stagioni: grandi doti tecniche, un cuore infinito, una grinta proverbiale e una ...

Semifinali Mondiali volley femminile 2018 - le possibili avversarie delL’Italia. Il tabellone ed i possibili incroci : L’Italia si è qualificata alle Semifinali dei Mondiali 2018 di volley femminile grazie alla soffertissima vittoria sul Giappone per 3-2. Le azzurre sono riuscite a sconfiggere le padrone di casa nella battaglia campale di Nagoya e hanno così conquistato un posto tra le magnifiche quattro del Pianeta: la nostra Nazionale tornerà in campo venerdì 19 ottobre per disputare la semifinale a Yokohama ma le ragazze del CT Davide Mazzanti non ...

Volley - L’Italia batte il Giappone e si qualifica per le semifinali del Mondiale di Pallavolo : L'Italia a Nagoya batte al tie-break il Giappone e si qualifica per le semifinali del Mondiale di Pallavolo femminile. Una grandissima vittoria quella delle azzurre che domani contro la Serbia si giocheranno il primato nel girone e che hanno riportato la nazionale tra le prime quattro. In semifinale anche l'Olanda e la Cina.Continua a leggere

Mondiali Volley 2018 – Le ragazze terribili in semifinale : L’Italia batte il Giappone al tie-break nel giorno del compleanno di coach Mazzanti : Azzurre in lacrime: l’Italia batte il Giappone al tie-break e vola in semifinale ai Mondiali di Volley 2018 Inizia con un la Final Six dei Mondiali di Volley 2018 per le azzurre della pallavolo. Egonu e compagne hanno affrontato oggi, a Nagoya, le padrode di casa Giapponesi per un posto in semifinale. Una sfida appassionante, iniziata con un primo set super le azzurre di Mazzanti. Dopo un inizio piuttosto facile, le italiane hanno ...

FOTO Sport Invernali - le tute delL’Italia per il 2018-2019 : rosso - bianco e verde per gli azzurri! Ogni disciplina ha il suo colore : Sono state presentate le tute che l’Italia indosserà durante la stagione invernale 2018-2019. Le divise ufficiali sono firmate da Kappa, appartenenti alla collezione Fis Race Apparel. La bandiera tricolore è protagonista su tutte le creazioni, presente all’interno della grafica a tema esagonale. I colori della bandiera suddividono anche le varie discipline: bianco per lo sci alpino, verde per lo sci nordico, rosso per gli Sport del ...

“Strano - misterioso - mai visto niente del genere” : scoperti nel cuore delL’Italia i resti di un bambino vampiro : Un bambino di circa 10 anni è stato sepolto in Umbria oltre 1.500 anni fa, nella Necropoli dei Bambini di Lugnano in Teverina, con una pietra in bocca, in cui scopo era impedirgli di risorgere dai morti: potrebbe trattarsi di una sepoltura rituale per evitare la trasmissione della malaria, secondo gli archeologi dell’Università dell’Arizona, autori della scoperta insieme all’Università di Stanford e ad archeologi italiani. Per ...