L' interessante RPG Dark Devotion ha una finestra di lancio

L'interessante RPG italiano The Ballad Singer è disponibile su Steam in Early Access : Nel corso della giornata di ieri, il team italiano Curtel Games ha pubblicato in Early Access su Steam The Ballad Singer, una peculiare avventura grafica con elementi RPG che ammette di ispirarsi fortemente ai libri gioco del passato.Come riporta la stessa pagina Steam di The Ballad Singer, il titolo è simile a una visual novel e offre "una storia fantasy in continua evoluzione, in cui il mondo cambia e reagisce alle azioni del giocatore". ...