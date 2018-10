L' inquinamento a Londra si combatte con un orsetto high-tech

ilgiornale

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Per il momento Toxic Toby è stato installato soltanto a, ma l'idea dei suoi creatori è di diffonderlo in tutto il mondo. La BreezoMeter sta organizzando un tour attraverso la Gran Bretagna per ...