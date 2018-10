L' inchiesta sull' abusivismo a Bagheria | chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco

BBC ha pubblicato un’inchiesta molto approfondita sull’uso di armi chimiche in Siria : BBC ha pubblicato un’inchiesta sugli attacchi chimici compiuti in Siria negli ultimi quattro anni, cioè da quando il dittatore Bashar al Assad promise di distruggere tutto il suo arsenale chimico. L’inchiesta di BBC ha confermato almeno 106 attacchi chimici su The post BBC ha pubblicato un’inchiesta molto approfondita sull’uso di armi chimiche in Siria appeared first on Il Post.

Caso Cucchi - l’avvocato della famiglia : “Il generale Tomasone verrà ascoltato in aula sull’inchiesta interna” : Comparirà anche il generale Vittorio Tomasone nell’aula del tribunale di Roma durante le prossime udienze del processo Cucchi. All’epoca dei fatti, era il comandante provinciale e fu lui a ordinare le verifiche interne su quanto accaduto in caserma nella notte tra il 15 e il 16 ottobre 2009, quando venne arrestato il geometra romano. Ora Tomasone è comandante interregionale a Napoli e verrà chiamato a testimoniare dalla famiglia di ...

Le mani della ‘Ndrangheta sulla Juventus : la clamorosa inchiesta di Report - ecco le parole del leader degli Ultras Andrea Puntorno [VIDEO e DETTAGLI] : E’ un’inchiesta “pesante” quella della trasmissione Report sui presunti rapporti tra la ‘Ndrangheta e la Juventus, una bomba che rischia di sconvolgere il calcio italiano. E’ stato pubblicato questa mattina il primo video promo del programma di Rai Tre sulla puntata prevista il 22 ottobre riguardo i bianconeri. Per la prima volta parla Andrea Puntorno, leader degli Ultras del gruppo “Bravi Ragazzi”. Il tifoso è ...

Le mani della ‘Ndrangheta sulla Juventus : la clamorosa inchiesta di Report rischia di scatenare un terremoto calcistico e giudiziario [DETTAGLI] : E’ un’inchiesta incredibile quella della trasmissione Report sui presunti rapporti tra la ‘Ndrangheta e la Juventus, una bomba che rischia di sconvolgere il calcio italiano. In diretta a “Un Calcio Alla Radio” è intervenuto Marco Di Lello, ex deputato socialista, il quale ha affermato: “Report, nella trasmissione del 22 ottobre, si è fatto un lavoro su molti dati. Intanto è stato confermato e acclarato dalla ...

MARCO PANTANI/ inchiesta sulla morte del ciclista : immagine inedite e testimonianze del 118 (Le Iene Show) : Nella puntata de Le Iene Show, Alessandro De Giuseppe si occupa della morte di MARCO PANTANI, avvenuta la sera del 14 febbraio 2004 in un residence di Rimini.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 10:55:00 GMT)

Le notizie del giorno – inchiesta shock sulla Juventus : Novità shock che riguardano la Juventus. Sigfrido Ranucci, corrispondente di Report ha rilasciato dichiarazioni clamorose ai microfoni di Marte Sport Live della sera: “la puntata sull’Inchiesta ‘Alto Piemonte’ farà un pò di rumore anche a livello internazionale, anche perchè non è coinvolto solo Marotta ma tutta la dirigenza della Juventus, è un vero e proprio mostro vedendo tutto il materiale, è qualcosa di impressionante. Uno dei mali ...

Regno Unito - inchiesta pubblica sullo scandalo del sangue infetto : “Provocò 2400 vittime” : Il Regno Unito indaga sullo scandalo del sangue infetto. Avviata lunedì 24 settembre un'inchiesta pubblica per far luce su un enorme scandalo di sangue contaminato nel Paese che ha provocato la morte di circa 2400 persone negli anni '70 e '80. L'inchiesta dovrebbe durare almeno due anni e mezzo.Continua a leggere

[L'inchiesta] Vivere sulla lava con il rischio eruzione - la grande paura dei Campi Flegrei : 257 scosse di terremoto e allarme giallo : "Pozzuoli è l'unica città al mondo costruita in un'area storicamente interessata da un fenomeno bradisismico". Il problema, però, è come è costruita. "Non ha manufatti idonei a resistere senza subire ...

L’inchiesta sullo scoop di Repubblica. Dissequestrato il telefonino e l'archivio del cronista : La procura di Catania dispone la restituzione dopo gli accertamenti della polizia postale. Il caso nato dalla denuncia di due imputati del depistaggio di via D’Amelio

Follia sulla metro B : il rapper entra in cabina e 'sequestra' il treno 'Così disarmo il vigilante' E l'Atac fa partire un'inchiesta : di Elena Panarella e Marco Pasqua Sequestrare una cabina di guida della metro B dopo aver disarmato un vigilante? Un gioco da ragazzi, anzi, da rapper. E' una diretta choc sui social, durata tredici ...

[L'inchiesta] La spada di Damocle che pende sulla testa di Vincenzo De Luca e il soccorso del magistrato rapito dalla politica : "La Procura ha cercato di forzare la realtà. Quell'area era la più grande discarica a cielo aperto della città, noi abbiamo lavorato per riqualificarla e "Crescent" è una delle opere che hanno ...

La procura di Milano ha chiuso l’inchiesta sull’omicidio di Jessica Faoro : La procura di Milano ha chiuso l’inchiesta nei confronti di Alessandro Garlaschi, l’autista dell’ATM accusato di avere ucciso Jessica Faoro lo scorso 7 febbraio a Milano, in un appartamento di via Brioschi. A Garlaschi è stato contestato l’omicidio aggravato dalla The post La procura di Milano ha chiuso l’inchiesta sull’omicidio di Jessica Faoro appeared first on Il Post.

"inchiesta sull'Air Force Renzi". Parla un esperto (controverso) del Mit alla Verità : Sul cosiddetto Air Force Renzi, l'aereo di Stato voluto dall'ex premier e poi dismesso dal nuovo governo ci sarebbe un'inchiesta penale. A rivelarlo al quotidiano la Verità è Gaetano Francesco Intrieri, esperto di aeronautica e voluto da Danilo Toninelli al Ministero dei Trasporti. Intrieri in passato è stato condannato per bancarotta. Secondo la sua versione, la Guardia di Finanza starebbe studiando il contratto da 150 ...

Paul Manafort - ex capo del comitato elettorale di Trump - collaborerà con l’inchiesta sulla Russia in cambio di uno sconto di pena : Paul Manafort, l’ex capo del comitato elettorale di Donald Trump, si è dichiarato colpevole di due capi d’imputazione in un processo a suo carico che sarebbe dovuto cominciare la prossima settimana. Manafort ha quindi accettato di collaborare con il procuratore speciale The post Paul Manafort, ex capo del comitato elettorale di Trump, collaborerà con l’inchiesta sulla Russia in cambio di uno sconto di pena appeared first on Il Post.