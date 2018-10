L’Eredità | che figuraccia | doveva solo dire una parola Flavio Insinna basito

caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Dopo una partenza un po’ tiepida, ‘L’Eredità’ diha recuperato in corsa e oggi c’è soddisfazione per gli ascolti del quiz show della fascia preserale di Raiuno che fu di Fabrizio Frizzi. Ma ultimamente non si fa che parlare di un altro argomento, sempre attinente al programma: le gaffe dei concorrenti. Non c’è settimana, per nongiorno, che il conduttore e il pubblico (sia in studio che a casa) rimanga di sasso di fronte a certe risposte che, perdonateci l’espressione, a volte fanno proprio cadere le braccia. Esistono i lapsus, certo, e pure l’ansia da prestazione di fronte alle telecamere può giocare brutti scherzi a chi non è abituato, ma certi scivoloni sono stati e sono a dir poco clamorosi. Chi non segue L’Eredità probabilmente penserà che stiamo esagerando. Ecco, allora, un breve riepilogo delle ultime ...