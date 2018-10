ilfattoquotidiano

: Lenovo e LG pensano a un tablet pieghevole da portare in tasca come un quotidiano ripiegato - Cascavel47 : Lenovo e LG pensano a un tablet pieghevole da portare in tasca come un quotidiano ripiegato - italianaradio1 : Vi piacerebbe un tablet con schermo pieghevole che, una volta chiuso, diventa come uno smartphone, facile da portar… - italianaradio1 : Lenovo e LG pensano a un tablet pieghevole da portare in tasca come un quotidiano ripiegato -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Vi piacerebbe uncon schermoche, una volta chiuso, diventauno smartphone, facile dainanche in giro? Ci stanno pensandoed LG, almeno stando a un report proveniente dalla Corea del Sud. Per il momento infatti si tratta soltanto di indiscrezioni ma la fonte, ETNews, è solitamente affidabile e in passato ha azzeccato diverse anticipazioni. Da quanto apprendiamo, ildovrebbe utilizzare uno schermo realizzato appunto da LG, con diagonale di 13 pollici (circa 33 cm) aperto e di 8 o 9 pollici (circa 20 cm) da chiuso. Non molto tenendo presente che potremmocon noi un dispositivo con schermo da notebook (ad esempio il Dell XPS 13) ma che una volta chiuso ingombrerebbe poco più di uno smartphone (lo Huawei Mate 20X presentato ieri ha una diagonale di 7,2 pollici). Secondo la fonte il dispositivo potrebbe arrivare a breve ma ...