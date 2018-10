huffingtonpost

: RT @janavel7: Opporcamiseria #Salvini !. Il trafficante di droga è un politico leghista. E adesso come fai? Lo fai dipingere di nero e dici… - gigioLuc : RT @janavel7: Opporcamiseria #Salvini !. Il trafficante di droga è un politico leghista. E adesso come fai? Lo fai dipingere di nero e dici… - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Leghista arrestato per droga in Campania, l'imbarazzo del Carroccio: 'Si era avvicinato a noi da pochi mesi' https://t.… - HuffPostItalia : Leghista arrestato per droga in Campania, l'imbarazzo del Carroccio: 'Si era avvicinato a noi da pochi mesi' -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Ha scatenato la polemica inl'arresto, nell'ambito di un maxi blitz anti, di Bartolomeo Falco, ex consigliere comunale di Comiziano (Napoli), recentemente avvicinatosi alla Lega e in predicato per assumere un incarico di coordinamento nei ranghi locali del.L'uomo, accusato di detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di cocaina, è finito in manette all'alba di lunedì 15 ottobre nell'ambito dell'operazione "White stone" contro il traffico di sostanze stupefacenti tra le province di Napoli e Caserta.Il suo arresto è inizialmente passato inosservato tra le decine di destinatari dell'ordinanza di custodia, ma nelle ultime ore alcuni siti di informazione hanno ricordato che il nome di Falco era stato fatto di recente per l'incarico di referente del partito di Salvini nell'area nolana. Circostanza che ha spinto la Lega dellaa ...