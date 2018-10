Legge di Bilancio e spread | cosa succede se supera i 400 punti?

Sanità - dalla Legge di Bilancio fondi per contratti del personale e spese farmaceutiche : L'approvazione del Consiglio dei Ministri del Decreto semplificazione , Disposizioni urgenti per la deburocratizzazione, la tutela della salute, le politiche attive del lavoro e altre esigenze ...

Legge di bilancio 2019 : le novità su Flat tax - Ires e investimenti : Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di Legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e al bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021 (Dpb). Nella riunione di lunedì scorso ha anche approvato un decreto-Legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale e un secondo decreto-Legge che introduce disposizioni per la deburocratizzazione, per la tutela della salute, le politiche attive del lavoro ...

Legge di Bilancio - medici critici : “Servono borse di specializzazione. Da quota 100 rischi per la tenuta degli ospedali” : Non solo l’abolizione (prossima ventura) del numero chiuso per la facoltà di medicina. Nella Legge di Bilancio c’è una piccola manovra nella manovra in campo sanitario. Una serie di interventi con nuovi fondi per rinnovi contrattuali, spese farmaceutiche, riduzione delle liste d’attesa e creazione di un’anagrafe nazionale dei vaccini. Le misure tuttavia non convincono medici e veterinari, pronti a scendere in piazza il 9 ...

Legge di Bilancio : novità per le donne con la pensione anticipata a 58 anni : L’esecutivo Conte ieri sera, con un Consiglio dei Ministri davvero importante, ha di fatto dato il via libera alla Legge di Bilancio per il 2019 ed al suo collegato, il decreto fiscale. Numerose novita' e numerosi provvedimenti molto attesi sono stati confermati nel ddl di Bilancio. Per la previdenza sociale la grande novita' è rappresentata sicuramente dalla quota 100, la misura di flessibilita' pensionistica che partira' il prossimo febbraio. ...

Sono queste le 35 misure contenute nella Legge di bilancio inviate a Bruxelles : Quattro finestre per accedere a quota 100 per la pensione anticipata, il taglio degli assegni d'oro sopra i 4.500 euro, le pensioni di cittadinanza differenziate per chi è proprietario di casa, la ...

Legge di Bilancio 2019 - prorogato il Bonus verde : da Assofloro Lombardia “soddisfazione e orgoglio per tutto il settore” : “Apprendiamo con grande soddisfazione dalla lettura del Documento programmatico di Bilancio del 2019”, afferma Nada Forbici, Presidente di Assofloro Lombardia, “che viene rinnovato per un altro anno la detrazione al 36% per gli interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato. Si tratta di un risultato importante che è motivo di orgoglio per tutto il settore perché premia la perseveranza e il lavoro di squadra nell’affermare ...

'Scontro su Legge Bilancio; Comitati Tap protestano; Medicina - più accessi ma resta numero chiuso' : L'iniziativa e' del ministro degli Affari regionali Erika Stefani: 'Vogliamo stabilire un rapporto continuativo tra il Governo e il mondo della montagna per far emergere idee e progetti. Bisogna ...

Da quota 100 agli sgravi per i manager innovativi : le misure contenute nella Legge di bilancio : Reddito di cittadinanza, flat tax, quota cento, taglio ai fondi dell'editoria e alle pensioni d'oro. Sono alcune delle misure contenute nella legge di bilancio 2019 che dovrà essere trasmessa alle ...

Legge Bilancio 2019 - Rc auto : sconti al Sud ma con rincari al nord : Prezzi più bassi per la Rc auto al Sud. Questo ha annunciato il Governo nell’ambito della manovra economica varata lunedì 15 ottobre e ancora non è noto un testo di Legge che consenta di capire come l’obiettivo verrà raggiunto. Ma ci sono due certezze: le compagnie assicurative sono contrarie ed era già partito un confronto per una riforma complessiva dei criteri tariffari...

Legge di Bilancio 2019 : raggiunto accordo su pace fiscale. Quota 100 e reddito di cittadinanza da febbraio : 8 ore settimanali di lavori socialmente utili e la frequentazione di corsi di formazione per prepararsi ad entrare nel mondo del lavoro. Come già reso noto dal principio, il reddito si perde se si ...

Legge di bilancio - Tutte le misure per gli automobilisti : Premesso che i testi dei provvedimenti ancora non ci sono, alcuni aspetti della manovra approvata ieri sera dal governo impatteranno direttamente o indirettamente sulla vita di molti automobilisti. Vediamo nel dettaglio. Con lavvertenza che, per il momento, si tratta solo di indicazioni e che unanalisi più approfondita sui contenuti potrà essere fatta solo quando il decreto e il disegno di Legge saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.Niente ...

Manovra e Dl Fiscale approvati in CdM/ Ultime notizie e novità Legge di Bilancio : Pd-Fi - “pagherà il Paese” : Manovra Economica: le Ultime notizie sulla Legge di Bilancio e Dl Fiscale approvati in CdM. Reddito cittadinanza e Quota 100: Pd-Fi, "pagherà il Paese"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 12:33:00 GMT)

Da reddito a pensioni d'oro - le misure previste nella Legge DI BILANCIO : ... disegno di LEGGE, Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato il disegno di LEGGE relativo al ...