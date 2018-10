Lega Serie A - arriva la decisione della Corte D’Appello : Lotito eleggibile per il Consiglio Federale : E’ stato accertato come persistano i requisiti per l’eleggibilità del presidente della Lazio al Consiglio Federale della Lega di Serie A La Corte Federale D’Appello a Sezioni Unite, su istanza del Procuratore Federale, accerta e dichiara, per tutte le argomentazioni esposte in motivazione, che sussistono i requisiti di eleggibilità di Claudio Lotito quale Consigliere Federale per la Lega Nazionale Professionisti Serie A. ...

Apple Watch Series 4 : l’ora Legale manda il dispositivo in bootloop : In Australia, il passaggio dall’ora solare all’ora legale (lancette avanti di un’ora) sta causando non pochi problemi ai possessori del nuovo smartWatch di casa Apple. Apple Watch Series 4 sembra, infatti, essere affetto da un leggi di più...

Intesa tra Lega Serie A e Gravina : «Rilanciamo insieme il calcio italiano» : Le elezioni federali del 22 ottobre saranno al centro di un'assemblea della Lega Serie A che si terrà la settimana prossima L'articolo Intesa tra Lega Serie A e Gravina: «Rilanciamo insieme il calcio italiano» è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Figc - la Lega Serie A con Gravina : 'Rilanciamo il calcio insieme' : C'è 'grande convergenza e condivisione fra le priorità della Lega serie A sulle tematiche da affrontare nei prossimi mesi e il programma' di Gabriele Gravina 'per rilanciare insieme il calcio italiano'...

Lega Basket Serie A : su Eurosport (Player) LIVE tutti i match della stagione 2018/19 : Sabato sera, con l'anticipo alle 18 tra Sidigas Avellino e Red October Cantù, scatta il 97esimo campionato di Serie A, ultimo torneo con la formula delle 16 squadre prima dell'allargamento a 18 con le tre promozioni dalla A2. Parte dunque la caccia alla AX Milano campione d'Italia in carica, fresca dominatrice della Supercoppa 2018 al PalaLeonessa di Brescia, città dove si è svolta anche la c...

Presidenza Figc - la Lega Serie A non ha un candidato : L’Assemblea della Lega di Serie A tenutasi a Milano non ha espresso un suo nome per le elezioni federali della Figc e lunedì avrà un incontro con il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, che a questo punto si profila come candidato unico in vista dell’appuntamento elettorale del 22 ottobre, per verificare punti di convergenza […] L'articolo Presidenza Figc, la Lega Serie A non ha un candidato proviene da Serie A News ...

Pallavolo - SuperLega e Serie A2 Credem Banca live su Eleven Sports -Lega Volley Channel : La stagione dei campioni è alle porte, ecco i pacchetti per seguire il grande Volley italiano in streaming. Domenica 7 ottobre la finale 3° posto della Del Monte® Supercoppa in diretta su Facebook Leon, Zaytsev, Giannelli, Juantorena, Atanasijevic, Simon, Leal, Bruno, Lanza, sono solo alcune delle grandissime stelle internazionali protagoniste del prossimo campionato di Superlega Credem Banca, al via il 14 ottobre. Forse neanche ai tempi ...

Serie C - la Lega comunica le date dei recuperi : Catania-Siracusa il 6 novembre : Sono state definite le date in cui verranno recuperate le partite di Serie C rinviate tra la 1ª e la 3ª giornata: 1ª giornata di andata Martedì 23 ottobre, ore 20.30 GIRONE C Monopoli - Catania ...

Rete di Chiesa o autogol Skriniar? Le linee guida della Lega Serie A : Tiziano Mauri, capo Ufficio Stampa della Lega Serie A, ha spiegato l'iter che deve essere seguito nell'adozione di decisioni di questo tipo. L'articolo Rete di Chiesa o autogol Skriniar? Le linee guida della Lega Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fantacalcio - gol di Chiesa o autorete di Skriniar? La Lega Serie A chiarisce : Il momentaneo pareggio viola in Inter-Fiorentina. Lapresse Da quest'anno la Gazzetta dello Sport cercherà di seguire le linee della Lega Serie A nell'attribuzione dei gol. Ieri sera in Inter-Fiorentina si è verificato il primo caso dubbio, sulla rete del momentaneo pareggio dei viola. Tiro ...

Serie B-Lega Pro e i "fantasmi" dell'Entella. Una vergogna che fa il giro d'Europa. Incredula : Il caso del club ligure, retrocesso in Lega Pro in estate e ripescato in B una settimana fa. Risultato: non gioca. "Noi chiediamo solo di poterlo fare". Le scadenze e le posizioni

Agnelli : "Sì alla Serie A all'estero - alla SuperLega e alla terza coppa europea" : Il presidente della Juventus, nonché dell'ECA, è intervenuto in occasione dell'apertura del terzo World Football Summit organizzato a Madrid.

WFS - Agnelli : "Serie A all'estero? Si può. Sì a SuperLega e 3ª coppa" : ... Minoliti: "Juve-Napoli, ancora loro" campionato all'estero - 'So che qui in Spagna il tema è caldo per l'idea di Javier Tebas, che ha lavorato benissimo in questi anni per far crescere nel mondo il ...

Caos serie B : sì Tar Lazio a istanze di Figc e Lega : E' stata rinviata al 28 settembre prossimo l'udienza del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni sul format della serie B che era prevista per venerdì prossimo, 21 settembre. Lo ha deciso il ...