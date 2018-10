Lega | ' Noi siamo seri | non sappiamo nulla di decreti manipolati'

Lega a Di Maio : noi siamo gente seria : 22.16 "Noi siamo gente seria e non sappiamo niente di decreti truccati, stiamo lavorando giorno e notte sulla riduzione delle tasse, sulla legge Fornero e sulla chiusura delle liti tra cittadini ed Equitalia". Lo fanno sapere alcuni esponenti della Lega dopo le parole del vicepremier Di Maio a 'Porta a Porta'.

Condono - Di Maio : «Al Quirinale testo manipolato - denuncio alla Procura» Il Colle : «Documento mai arrivato». La Lega : «Noi siamo seri» : «Il testo della Pace fiscale è stato manipolato». Lo annuncia Luigi Di Maio durante la trasmissione Porta a Porta, di Bruno Vespa. «Non è possibile che vada al...

Condono - Di Maio : «Al Quirinale testo manipolato - denuncio alla Procura» Il Colle : «Documento mai arrivato». La Lega : «Noi siamo seri» : «Il testo della Pace fiscale è stato manipolato». Lo annuncia Luigi Di Maio durante la trasmissione Porta a Porta, di Bruno Vespa. «Non è possibile che vada al...

LE DONATELLA - SILVIA E GIULIA PROVVEDI/ "Noi siamo Legatissime. Soffriamo insieme" (Grande Fratello Vip) : Le DONATELLA, SILVIA e GIULIA PROVVEDI: le due gemelle hanno rivisto l'intervista della madre Monica Alberti e si sono emozionate. Ma poi in nomination... (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 21:40:00 GMT)

Manovra - il primo giallo. 'A noi non risulta nulla' - cosa è sparito dal testo : caos Lega-M5s : Il governo agisce ancora in solitaria e comunica l'abolizione del test di Medicina. Peccato però che il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti , non ne sapesse nulla. ' Si abolisce il numero chiuso ...

"Migranti? No discriminazioni. Noi del M5S diversi dalla Lega" : Non è la prima volta che Vincenzo Spadafora prende le distanze dall'alleato di governo. Sottosegretario M5S alla presidenza del Consiglio con la delega alle pari opportunità, è stato definito 'l'anima ...

Pace fiscale - Di Maio : “Con la Lega raggiunto buon compromesso. Per noi impossibile fare condoni tombali” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, al termine della conferenza stampa, ha dichiarato sulla Pace fiscale: “Per noi non si potevano fare condoni tombali, il compromesso raggiunto è buono perché riguarda il dichiarato e utilizza strumenti già esistenti”. Il tetto è fissato a 100mila euro. L'articolo Pace fiscale, Di Maio: “Con la Lega raggiunto buon compromesso. Per noi impossibile fare condoni tombali” proviene da Il ...

Cucchi - i due carabinieri accusati dal colLega : 'Noi - traditi' - Il generale Nistri : 'Destituzione - ma non è violenza Stato' : I due carabinieri accusano Tedesco - La deposizione di Francesco Tedesco, dopo tanti anni da quei drammatici momenti, è considerata dai due colleghi come un atto di tradimento. I tre, Tedesco, Di ...

Ceferin boccia la SuperLega : 'Noiosa e poco proficua per i club : mi opporrò con anima e corpo' : Niente Superlega . Almeno sotto l'egida della Uefa . La bocciatura è arrivata direttamente da Aleksander Ceferin , che al Festival dello Sport di Trento è tornato sull'argomento in un panel in cui erano presenti anche Andrea Agnelli e Urbano Cairo. "La Superlega sarebbe noiosa - ha commentato il presidente del massimo organo calcistico ...

ALLA FIERA OIL&NONOIL I DATI SULLA LOTTA ALLE FRODI E ILLegaLITA' NEL SETTORE PETROLIFERO : -'5.300 interventi conclusi tra il 2017 e l'inizio del 2018, con oltre 18.400 tonnellate di prodotti sequestrati e 225mila tonnellate di consumo in frode di accise": questi alcuni DATI relativi al ...

Renzi : “Gli italiani si stancheranno di Lega e M5S e di sicuro torneremo noi - prima o poi” : Nel corso di un'intervista concessa a Maurizio Costanzo, che andrà in onda giovedì 4 ottobre su Canale 5, Matteo Renzi ha dichiarato: "Gli italiani si stancheranno in fretta di questi. Il reddito di cittadinanza sarà la fine del M5s. Anche se adesso sono forti nei sondaggi, di sicuro prima o poi noi torneremo".Continua a leggere

Renzi : 'Italiani si stancheranno di M5s-Lega e noi del Pd torneremo' : "Gli italiani si stancheranno presto di questi. Il reddito di cittadinanza sarà la fine del M5s". Ne è convinto il senatore Dem, Matteo Renzi. "FI è in crisi - ha proseguito - il Pd piano piano si sta ...

Calcio - Mondiali 2022 : lavoratori dei cantieri non pagati per diversi mesi. La FIFA : “Fatto non colLegato a noi o alla rassegna iridata” : Ai Mondiali di Qatar 2022 non ne va bene una: dopo le accuse relative alle candidature avversarie sabotate, rilanciate dal Sunday Times, adesso arriva Amnesty International a mettere ulteriore benzina sul fuoco della più discussa rassegna iridata che il Calcio ricordi. L’organizzazione non governativa che dal 1961 si batte per la difesa dei diritti umani denuncia che molti lavoratori non sono stati pagati per diversi mesi. Queste persone, ...

Di Maio : governiamo con la Lega ma le lobby attaccano noi : Di Maio: governiamo con la Lega ma le lobby attaccano noi “Al Governo ci siamo noi e c’è la Lega. Ma se partiti, lobby e burocrati devono scegliere chi combattere, sono tutti d’accordo con il ‘dagli addosso al Movimento 5 Stelle sempre e comunque’. Il lato oscuro dello Stato non crede neanche minimamente di poter avere qualche garanzia da noi. Questo ci deve rendere orgogliosi, ma ci deve far tenere sempre alta la ...