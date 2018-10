Leclerc | ' Non mi sento il secondo di Vettel alla Ferrari'

F1 - GP Usa 2018 : Sebastian Vettel non è più intoccabile. Ferrari delusa e all’orizzonte incombe l’incubo Leclerc… : Il quartultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno è ormai alle porte e sul tracciato di Austin (Stati Uniti) il Circus vuol dare spettacolo ai suoi fans texani. Liberty Media, colosso statunitense delle comunicazioni che gestisce il campionato, ci terrà a fare bella figura davanti ai connazionali e la presentazione dei piloti il giorno della gara in stile “States” potrebbe essere riproposta dopo la novità dell’anno ...

F1 - Leclerc mette le cose in chiaro : “il passaggio in Ferrari non mi cambierà - mi difenderò dagli approfittatori” : Il pilota monegasco ha sottolineato che rimarrà se stesso anche dopo il passaggio alla Ferrari, difendendosi da coloro che vorranno essere suoi amici solo per il successo Charles Leclerc dimostra ogni giorno di più di essere un ragazzo con la testa sulle spalle, una qualità che ha sottolineato anche Maurizio Arrivabene. Photo4/LaPresse La Ferrari ha scelto lui per sostituire Kimi Raikkonen, puntando sulla freschezza e sulla voglia di ...

Charles Leclerc - GP Russia 2018 : “Non conosco la pista e proverò ad adattarmi in fretta. L’approdo in Ferrari non mi distrae” : Charles Leclerc si è dimostrato carico e pieno di voglia di scendere in pista nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Russia 2018 di Formula Uno. Il pilota monegasco ha toccato diversi argomenti in vista del weekend di Sochi e, ovviamente, ha parlato anche del suo futuro in Ferrari. Ormai da qualche settimana è stata svelata la notizia ufficiale riguardo al suo approdo nella scuderia di ...

A Vettel spiace perdere Kimi. Leclerc? Non si sono ancora parlati : Alzi la mano chi in questo periodo non si è chiesto “Ma che cosa penserà Sebastian Vettel della partenza di Kimi Raikkonen e dell’arrivo di Charles Leclerc nel 2019?“. Adesso lo sappiamo, grazie a un’intervista pubblicata da Autosport, in cui il tedesco dice senza giri di parole che gli spiace di non avere più come […] L'articolo A Vettel spiace perdere Kimi. Leclerc? Non si sono ancora parlati sembra essere il ...

F1 - Test Pirelli – Leclerc prende confidenza con la Ferrari e non la lascia più : percorsi quasi 3 GP! : Charles Leclerc invitato dalla Ferrari per Testare le gomme della Casa milanese per il 2019: il pilota monegasco mette insieme 129 giri e sembra già averci preso gusto Si aspettava solo l’ufficialità, arrivata per bocca dei dirigenti Ferrari nei giorni scorsi: Charles Leclerc sarà il nuovo pilota della scuderia di Maranello per la prossima stagione. Il giovane talentino monegasco sostituirà Raikkonen, ma solo nel 2019. Dunque al fine ...

Leclerc : “Senza Jules forse non sarei qui” : Il pilota dell’Alfa-Sauber Charles Leclerc ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport della sua prossima stagione in F1, in cui debutterà come pilota titolare in Ferrari al posto di Kimi Raikkonen. Sei il pilota più giovane dell’era moderna che guiderà una Ferrari in F1… È un grandissimo onore, anche solo essere parte di […] L'articolo Leclerc: “Senza Jules forse non sarei qui” sembra essere il primo su ...

F1 Singapore - Leclerc sulla Ferrari : «Non sento la pressione - il mio obiettivo sarà vincere il titolo» : Singapore - Charles Leclerc, metabolizzato il passaggio in Ferrari dei giorni scorsi, alla vigilia della gara di Singapore ha dichiarato ai media: ' Quando Arrivabene mi ha telefonato sono diventato ...

F1 - Leclerc ha le idee chiare : “vado in Ferrari con l’obiettivo di vincere il titolo mondiale - non per imparare” : Il pilota monegasco ha già messo le cose in chiaro, sottolineando come il suo obiettivo l’anno prossimo sarà quello di vincere il titolo mondiale Sette gare per chiudere al meglio la sua esperienza con la Sauber-Alfa Romeo, poi per Leclerc comincerà una nuova avventura al volante della Ferrari. Photo4 / LaPresse Il monegasco non ha nessuna intenzione di vestire i panni della comparsa, il suo obiettivo è di quelli esaltanti e al tempo ...

F1 - Leclerc e il sogno Ferrari che si realizza : “sorpreso nonostante i rumors - vi dico come l’ho saputo” : Il pilota monegasco ha raccontato le sensazioni provate al momento dell’annuncio del suo passaggio in Ferrari Una notizia arrivata un po’ a sorpresa, la sua promozione era sì nell’aria ma la telefonata di Maurizio Arrivabene ha comunque sconvolto positivamente Charles Leclerc. Photo4 / LaPresse Il monegasco sarà il prossimo compagno di Sebastian Vettel alla Ferrari, prendendo il posto di Kimi Raikkonen che passerà alla ...