Le previsioni meteo per giovedì 18 ottobre

previsioni meteo Italia : Mappa Elaborata da Rete Meteo Amatori Previsione per l’Italia per il 17 Ottobre 2018 La giornata di Mercoledì avremo ancora tempo nuvoloso su gran parte del nostro paese. Le precipitazioni risulteranno per lo più a carattere isolato Bollettino di Criticità Italia Il CENTRO FUNZIONALE CENTRALE assunte le criticità comunicate dai Centri Funzionali Decentrati di tutte le Regioni e Province autonomeEMETTE IL PRESENTE BOLLETTINO DI ...

Meteo - le previsioni di domani mercoledì 17 ottobre - : Un'altra giornata all'insegna della variabilità. La Sardegna sarà ancora una volta la regione dove le condizioni saranno più avverse. Dalla serata, però, torna il bel tempo su gran parte della ...

previsioni meteo - settimana di forte maltempo nel Mediterraneo : una coppia di sistemi alimenterà temporali - alluvioni e frane dal Portogallo alla Tunisia - passando per Francia e Sardegna : Una coppia di sistemi di tempesta, insieme all’umidità dell’ex uragano Michael, che negli USA ha provocato almeno 19 vittime, creerà condizioni Meteo potenzialmente pericolose per alcune parti di Spagna, Algeria e Tunisia nel corso di questa settimana. Una tempesta in lento movimento, che contiene l’umidità di Michael, produrrà rovesci e temporali sparsi sul Mediterraneo occidentale, l’Algeria settentrionale e la Tunisia tra oggi, 16 ottobre, e ...

Meteo Roma : Le previsioni per mercoledì 17 ottobre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale previste al mattino nubi irregolari e tempo stabile. Nel Lazio cieli nuvolosi o molto nuvolosi per tutto l’ arco della giornata con possibili piogge o pioviggini sul settore costiero. Meteo Roma: Le previsioni per domani mercoledì 17 ottobre 2018 Al mattino nubi irregolari e tempo stabile, al pomeriggio nubi più compatte e possibili piogge o pioviggini associate, deboli precipitazioni possibili anche in ...

previsioni meteo Italia : Mappa Elaborata da Rete Meteo Amatori Previsione per l’Italia per il 16 Ottobre 2018 La giornata di Martedì vedrà condizioni di spiccata variabilità con deboli piogge che bagneranno il basso piemonte, il ponente ligure, il basso veneto, la romagna e la Toscana. Altre piogge si avranno ancora al Sud, sui versanti ionici e in Sardegna Bollettino di Criticità Italia Il CENTRO FUNZIONALE CENTRALE assunte le criticità comunicate dai ...

previsioni meteo : tante nubi sull'Italia - ma attenzione alle isole maggiori : Correnti instabili sul Mediterraneo meridionale, ancora nubifragi in settimana sulle isole maggiori! Previsioni meteo / Le condizioni del tempo stanno gradualmente peggiorando anche sulle regioni...

previsioni meteo Lombardia : instabilità in aumento - piogge da mercoledì : “In Lombardia graduale aumento dell’instabilità nel corso dei primi giorni della settimana, associato ad una ampia area depressionaria in progressivo transito dalla Penisola Iberica sul Bacino del Mediterraneo, con afflusso di aria umida instabile in quota in ingresso dai quadranti meridionali, che produrrà gli effetti più intensi e diffusi di precipitazione per la giornata di mercoledì“: lo riporta il bollettino odierno di ...

previsioni meteo Italia : Mappa Elaborata da Rete Meteo Amatori Previsione per l’Italia per il 15 Ottobre 2018 La giornata di Lunedì vedrà condizioni di tempo instabile al Sud, in particolare sui versanti ionici, ove ci attendiamo fenomeni anche di forte intensità. Tendenza a peggioramento sulla Sardegna per l’arrivo di una perturbazione da Ovest. Altrove tempo buono, ma caratterizzato da una nuvolosità variabile. Bollettino di Criticità Italia Il CENTRO ...

Meteo : domenica col rischio nubifragi al sud - tutte le previsioni : Forte maltempo verso il sud Italia, attenzione su Calabria e Sicilia. Altrove alta pressione Meteo / Una bassa pressione piuttosto statica presente nel Canale di Sicilia continua a portare...

