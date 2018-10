' Le parole di Salvini dopo l' ammissione del carabiniere significano molto' Intervista a

Salvini resta inchiodato alla vergogna delle sue parole su Cucchi : “La sorella di Cucchi mi fa schifo, si dovrebbe vergognare per quanto mi riguarda. Difficile pensare che ci siano stati carabinieri che pestarono quello lì per il gusto di pestare.” Di questa dichiarazione del ministro degli Interni oggi resta in piedi un solo assunto: che per lui sia difficile pens

Cristina Parodi - la Lega chiede le sue dimissioni dalla Rai per quelle parole su Salvini : Scoppia la bufera su Cristina Parodi, la giornalista e conduttrice tv tornata da poco in onda con ‘La prima volta’, il programma che va in onda su Raiuno la domenica pomeriggio, subito dopo Domenica In. Si è scatenato un putiferio sulla bella presentatrice, tanto che la Lega ora chiede le sue dimissioni dalla Rai. Il Carroccio avanza la richiesta in una durissima nota che porta la firma dei parlamentari Paolo Tiramani, Massimiliano ...

Mara Carfagna a Radio 24 : "Ho paura che le parole di Salvini nascondano una patrimoniale" : "Ieri ho sentito una parola sinistra. Salvini ha detto che se aumenta lo spread gli italiani saranno pronti a dare una mano al governo. In che modo? Forse qualcuno pensa a una patrimoniale? Il ...

Caos legge bilancio : Cottarelli sorpreso per parole Tria su aumento Iva. E Salvini corregge ministro su flat tax : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria torna anche oggi alle Commissioni bilancio di Camera e Senato, sia per comunicare che il governo M5S-Lega conferma le previsioni contenute nel NADEF, a dispetto della bocciatura,...

Manovra - ci sono i Cir nelle parole Salvini su risparmio italiani : Roma, 9 ott., askanews, - Si chiamano Cir, Conti individuali di risparmio. E' lo strumento finanziario al quale ha fatto riferimento in modo implicito il vice premier Matteo Salvini parlando oggi a ...

Salvini : da parole a fatti - avanti con gli sgomberi : Roma – “avanti con gli sgomberi! A breve un’altra promessa verra’ mantenuta: una villa sequestrata in una periferia romana ai Casamonica verra’ abbattuta, al suo posto un giardino per i bimbi del quartiere. Dalle parole ai fatti”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, a proposito dell’ennesimo sgombero effettuato a Ostia e che ha colpito il clan Spada. L'articolo Salvini: da parole a ...

Come Salvini ha fatto da megafono alle parole del gestore di un ristorante della ‘ndrangheta : In pratica il ministro dell'interno, colui che per ruolo dovrebbe essere l'argine contro le mafie, travolto dalla brama di cercare una voce dissonante nei confronti del sindaco Lucano per colpire un nemico politico è riuscito nella brillante impresa di fare da megafono (solo sulla sua pagina siamo ora a 550.000 visualizzazioni) a un mafioso.Continua a leggere

Mimmo Lucano arrestato. Migliaia di persone a Riace in supporto del sindaco - Salvini : "attendo parole Mattarella e Anm" : 6 ottobre 2018 - Riace, come anticipato nei giorni scorsi, è scesa in strada oggi pomeriggio in supporto del sindaco Mimmo Lucano, ai domiciliari dal 2 ottobre scorso perché accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e presunti illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti.Migliaia di cittadini arrivati da ogni parte d'Italia si sono ritrovati nel comune simbolo dell'integrazione e dell'accoglienza per ...

DON GINO RIGOLDI/ La maglietta a Salvini e le parole su Mimmo Lucano (Che tempo che fa) : Don GINO RIGOLDI sarà ospite questa sera della puntata di Che tempo che fa. Recentemente ha parlato di Mimmo Lucano, il Sindaco di Riace che è stato arrestato(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 10:11:00 GMT)

Riace - Salvini : aspetto parole Colle-Anm : 19.00 "Qualche migliaio di persone di sinistra, tra cui Laura Boldrini, ha manifestato solidarietà al sindaco di Riace finito ai domiciliari con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Quando scoppiò il caso Diciotti l'Anm difese il pm tuonando 'basta interferenze', mentre Mattarella ricordò che 'nessuno è al di sopra della legge'". Così il ministro dell'Interno Salvini sulla manifestazione di solidarietà a Domenico Lucano. ...

Berlusconi : "Da Salvini parole inaccettabili - un disastro alzare il deficit" : 'Trattano il ministero dell'Economia come un bancomat da cui prendere i denari di cui hanno bisogno per finanziale le loro promesse elettorali. Poiché questi soldi non ci sono, l'unico modo per ...