Le notizie del giorno – Stupro Cristiano Ronaldo | nuove importanti novità

(Di giovedì 18 ottobre 2018)– Dopo la pausa per lasciare spazio alla Nations League, si torna in campo par il campionato di Serie A, in particolar modo la Juventus dovrà vedersela con il Genoa. Ma a tenere banco in questi ultimi giorni sono state anche le accuse dinei confronti del fuoriclasse portoghese, una battaglia legale che potrebbe protrarsi per oltre due anni. Lo riferisce al Correio da Manhã una fonte giudiziaria anonima. "Il caso è ancora sotto l'investigazione della polizia e non si prevede che questa fase possa essere conclusa rapidamente. Quindi il processo può passare al Pubblico Ministero che, dopo una approfondita analisi di tutte le prove, deciderà o meno se formulare l'accusa. Tutto questo processo è destinato sicuramente a durare molto tempo".