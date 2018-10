Le mani del governo sulle pensioni da 2500 euro in su | assegni congelati

Festival Internazionale del Cinema dei Castelli Romani : tutti i premi : Si è concluso con le ultime proiezioni e le premiazioni la seconda edizione del Festival Internazionale del Cinema dei Castelli Romani, ideato dalla fondazione “Punto e Virgola”, presieduta dall’On. Marco Di Stefano e curato da Fabrizio Borni e Fabrizio Pacifici. La Sala Maestra, ha accolto circa duecento spettatori e numerosi personaggi del mondo Cinematografico. Sul palco sono saliti per ricevere il prestigioso premio: il ...

Asia del Sud - attivisti per i diritti umani chiedono la liberazione di Asia Bibi : Ma allo stesso tempo i fatti dimostrano che i giudici hanno paura delle reazioni del mondo islamista'. Khadim Hussain Rizvi, leader del movimento estremista musulmano Tehrik-e-Labaik, ha promesso ...

Video/ Francia Germania (2-1) : highlights e gol della partita (Nations league) : Video Francia Germania (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita, valida nella quarta giornata della Nations league. Tedeschi vicini alla retrocessione.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 09:12:00 GMT)

Zucchero - in Italia chiudono i produttori ma 4 pacchi su 5 arrivano dall’estero “Colpa del surplus di Francia e Germania” : Sedici zuccherifici chiusi su 19 negli ultimi anni, un consumo di oltre 1,7 milioni di tonnellate a fronte di una produzione di 300mila tonnellate e oltre 4 pacchi su 5 che arrivano dall’estero. Sono questi i numeri della crisi dello Zucchero che da anni sta piegando l’intero settore. Una situazione che ha spinto l’Italia a chiedere, nel corso dell’ultimo Consiglio europeo dei Ministri dell’Agricoltura e della Pesca, l’attivazione di misure ...

Milano. 150 manifesti per la solidarietà sulle orme di Nelson Mandela : Nell’anno del centenario della nascita di Nelson Mandela, una mostra collettiva dal titolo “Ubuntu – I am because we are:

Calabria - Oliverio : “E’ importante candinare il Parco della Sila come Patrimonio dell’Umanità” : “E’ iniziata questa mattina da Lorica, con un incontro presso la sede del Parco Nazionale della Sila, la visita sul campo dell’esperto dell’Iucn, l’Unione mondiale per la conservazione della natura, Pierre Gallad, per la candidatura del Parco a Patrimonio dell’Umanita’ Unesco. Un’altra tappa decisiva nel percorso verso l’ambizioso riconoscimento mondiale”. Lo riferisce un comunicato ...

Scoperto un antico mondo perduto nel Mare della Tasmania : Un Eden subacqueo ancora tutto da esplorare, su cui le ricerche proseguiranno la prossima estate Un paradiso naturale che pullula di vita marina. E' un mondo perduto quello Scoperto dai ricercatori dell'Australian National University a duemila metri di profondità, al largo delle coste della Tasmania. Grazie a una innovativa tecnica di mappatura ...

Le mani della ‘Ndrangheta sulla Juventus - le clamorose intercettazioni incastrano Agnelli : “lo ha ammazzato”. Bianconeri nei guai - parte una nuova Calciopoli : 1/7 ...

Pace fiscale? È il solito condono della destra - manifesto di un'Italia furba : E' la ricetta della destra in tutto il mondo: ai poveri un po' di caramelle, ai ricchi sgravi fiscale e libertà di evadere. Ed è la solita vecchia borghesia italica che pensa che lo Stato sia il ...

Germania : Indice ZEW - ottobre - scende più del previsto a -24 - 7 punti : L'Indice ZEW riferito alla fiducia sulle condizione attuali dell'economia del paese tedesco è sceso a 70,1 punti da 76 punti, consensus 74,5 punti,. L'Indice di fiducia relativo alle aspettative sull'...

Più soldi alla commissaria della CRI Dl fiscale - Conte scoprì la 'manina' : "Cos'è questo?". Con queste parole il premier Giuseppe Conte in persona, domenica sera nel corso del preconsiglio dei ministri per l'approvazione del dl fiscale, ha scoperto una misteriosa 'manina' che nella bozza del provvedimento aveva inserito due righe che puntavano a muovere bel 84 milioni in due anni. Segui su affaritaliani.it

Womanity di Barbara Cupisti alla Festa del Cinema di Roma : Womanity è un film che racconta trentasei ore di vita di quattro donne che vivono in India, Egitto e USA. Nelle stesse ore, le donne di Washington maniFestano per mandare un messaggio al Presidente degli USA e a tutto il mondo: i diritti delle donne sono diritti umani e devono essere rispettati. Le trentasei ore raccontano le storie di resilienza delle protagoniste e ci conducono nella “forza positiva” che le donne esercitano nella società, ...

Pestaggio Roxy Bar alla Romanina/ Roma - chiesta condanna dei fratelli Di Silvio e del nonno : Un raid di appartenenti a clan criminali alla periferia di Roma, con violento Pestaggio di una disabile. La procura di Roma ha chiesto pesanti condanne ai fratelli Di Silvio(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 17:43:00 GMT)