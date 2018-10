' Le leggi razziali ci ha obbligato Hitler' Una ricerca sulla memoria perduta

Raggi : «Via da Roma le strade intitolate a chi firmò le leggi razziali» : Via le prime due strade a Roma dedicate a chi firmò il Manifesto delle leggi razziali. Via Arturo Donaggio e via Edoardo Zavattari spariranno dalla toponomastica capitolina per lasciare spazio a nomi ...

Consiglio di Stato : non possono essere le leggi razziali a decidere oggi se una persona è ebrea : ... come invece riteneva di fare la Presidenza del Consiglio e il ministero dell'Economia. Lo ha affermato con una

Roma. Alla Casa della Memoria quattro incontri sulle leggi razziali : Primo appuntamento lunedì 15 ottobre 2018 alle ore 17.30. A ottant’anni dalle leggi razziali regge ancora la vulgata, accolta in

San Rossore 1938 leggi razziali : lunedì 15 ottobre convegno al Sant’Anna : convegno e installazione multimediale sulle “Vite Sospese” di docenti e studenti ebrei espulsi dall’università, dopo l’emanazione delle leggi razziali. Gli

leggi razziali - 80 anni dopo tanti film : ANSA, - ROMA, 8 OTT - Ricorrono in questi giorni gli 80 anni dalle Leggi razziali. La generazione dei testimoni è ormai in estinzione e il ricordo passa anche attraverso il cinema con cinque film, ...

Arpad Weisz e il tributo del calcio italiano all'infamia delle leggi razziali : Bruno Roghi dalle colonne de La Gazzetta dello Sport del 17 ottobre così conclude: ', ..., Una nota, per finire, anzi una voce che diamo per dovere di cronaca, senza metterci niente del nostro, salvo ...

L’imprenditore ebreo che non può parlare di leggi razziali in una scuola in Puglia : Siamo ebrei o caporali?”. Si potrebbe risolvere con una battuta alla Totò l’incidente occorso a Roberto Matatia. Peccato però che la sua storia lasci molto poco spazio al sorriso, anche a quello a volte amaro del principe della risata. E’ stata Ilaria Rym a raccontare per prima su Bet Magazine che u

Inaugurata la mostra sulle leggi razziali : l'assessore Rossi chiede scusa FOTO : Dopo le forti polemiche per la censura del manifesto al Museo Sartorio gli studenti del Petrarca hanno potuto allestire l'esposizione Razzismo in cattedra. L'esponente della giunta Dipiazza: Mi ...

leggi razziali - non solo Arpad Weisz : le storie degli atleti espulsi dal fascismo (10 anni prima) in un doc proiettato a Pisa : Arpad Weisz, l’allenatore dell’Inter che vinse lo scudetto a soli 34 anni, un record ancora imbattuto. Leone Efrati, il pugile costretto a salire sul ring per divertire gli aguzzini di Auschwitz. Raffaele Jaffe, l’allenatore del Casale, ucciso nel campo di concentramento in Polonia. Erno Erbstein, in fuga dalle Leggi razziste di Mussolini, scampato a un campo di lavoro, che la morte la troverà nel 1949, a Superga, col resto del Grande ...

leggi razziali : l’Università di Pisa dedica una giornata in ricordo di Giorgio Bassani : Nell’ambito del ciclo di iniziative “Italia, anno 5779” per San Rossore 1938, il 4 ottobre l’Università di Pisa dedica una giornata in ricordo di Giorgio Bassani con incontri e film a ingresso gratuito. Si comincia alle 16 al Monastero delle Benedettine (Piazza S. Paolo a Ripa D’Arno, 16) con una conversazione fra il professore Fabrizio Franceschini dell’Ateneo Pisano e la figlia dello scrittore, Paola Bassani Patch, a ...

L'Espresso contro Salvini : "Dl migranti come leggi razziali"/ Replica del ministro : "Questi non sono normali" : L'Espresso contro Salvini: "Dl migranti come leggi razziali". Ultime notizie, Replica del ministro dell'Interno sull'accusa: "Questi non sono normali"(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 13:27:00 GMT)

Tema choc al liceo scientifico : "leggi razziali come dl Salvini" : Ancora un Tema a scuola che scatena le polemiche. Nel mirino è finito, ancora una volta, il ministro degli Interni Matteo Salvini. A raccontare l'episodio è stato proprio lo stesso leader della Lega raccontando quanto avvenuto al liceo scientifico "Filolao" di Crotone. A quanto pare tra le tracce assegnate agli studenti, una chiedeva di analizzare il decreto Migranti confrontandolo con le leggi razziali del 1938. "Il 5 settembre del 1938 ...