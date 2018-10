Le cimici invadono città e campagne | il caldo anomalo ne favorisce la diffusione

meteoweb.eu

: Persino al telegiornale sono schifati da quelle cimici puzzolenti che invadono le case. Come se non bastasse, si at… - sweetrivals : Persino al telegiornale sono schifati da quelle cimici puzzolenti che invadono le case. Come se non bastasse, si at… - ricky_pru : Ottobre è il classico mese di transizione: scompaiono le zanzare e ti invadono le cimici. - zazoomblog : Cimici invadono balcone: prova a scacciarle ma precipita- Padova morto 30enne: si era sporto con soffiatore -… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Con ilsi sta verificando una vera invasione di sciami diche si stanno moltiplicando nel nord Italia costringendo nei centri abitati i cittadini a barricarsi in casa con porte e finestre chiuse mentre nellesi contano i danni provocati da questi insetti insaziabili che stanno colpendo soia, mais, pere, mele, pesche e kiwi con danni fino al 40% dei raccolti nei terreni colpiti. È l’allarme lanciato dalla Coldiretti per l’arrivo in Italia della “cimice marmorata asiatica” che è particolarmente pericolosa per l’agricoltura perché prolifica con il deposito delle uova almeno due volte all’anno con 300-400 esemplari alla volta. La situazione è drammatica soprattutto in Veneto fra Padova, Rovigo, Treviso e Venezia e in Emilia Romagna dove sono stati gli alberi di pere a Modena e Ferrara e pesche e kiwi della Romagna mentre a Bologna lesono segnalate ...