Lazio | Inzaghi avanti con la difesa a 3 | Wallace in vantaggio su Luiz Felipe

Lazio - Inzaghi sperimenta e pensa alla difesa a quattro : Il tecnico piacentino ha sperimentato un nuovo modulo in questa settimana di sosta, e potrebbe decidere di cambiare qualcosa in futuro

Lazio - l'impresa di Inzaghi : tirare fuori il meglio da un gruppo che non c'è : l culmine di una delle settimane più tribolate e difficili degli ultimi tempi, Simone Inzaghi, ha ritrovato sorriso e tre punti. Il successo sulla Fiorentina ha assunto un peso specifico immenso ...

Lazio - contro la Fiorentina Inzaghi punta tutto sul gruppo : Il gruppo. Inzaghi chiama a raccolta lo spogliatoio per uscire da questo momento difficile. Lo rimarca più volte durante la conferenza stampa della vigilia della delicata sfida contro la Fiorentina. L'...

Lazio-Fiorentina - Inzaghi : "Voglio una reazione" : Il tecnico biancoceleste in conferenza stampa nel giorno di vigilia del match: "Sicuramente serviranno fame e cattiveria, la Fiorentina farà di tutto per renderci difficile la giornata"

Lazio - Inzaghi : 'Lasciamoci le sconfitte alle spalle e ripartiamo' : Il momento è delicato, ma Simone Inzaghi è convinto che la sua Lazio saprà presto tirarsi fuori da questa situazione. 'Il calcio è così. Dopo le cinque vittorie consecutive tutti ci esaltavano, ora ...

Lazio-Fiorentina - Inzaghi : 'Voglio fame - ora basta con i cali di concentrazione' : Simone Inzaghi si aspetta una risposta dal gruppo. L'ha detto dopo la sconfitta contro l'Eintracht e l'ha ribadito in sala stampa, prima della gara contro la Fiorentina: "Conosco una medicina sola: ...

Lazio - Inzaghi non cambia il suo credo : “ecco cosa ho in mente di fare contro la Fiorentina” : Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in vista della gara contro la Fiorentina del collega ed ex di turno Pioli “Abbiamo accusato cali di concentrazione in determinate partite, stiamo lavorando su questo. La squadra ha bisogno di certezze, a gara in corso possiamo variare qualcosa nel modulo, abbiamo opzioni in rosa e le sfrutteremo quando opportuno. Giovedì la squadra ha tenuto bene il campo nonostante la doppia inferiorità ...

Lazio-Fiorentina - le probabili formazioni : Inzaghi si affida a Immobile - tra i viola dubbio Benassi : Dodici punti nelle prime sette giornate di campionato per la Lazio , uno in più nello stesso numero di gare per la Fiorentina : due squadre protagoniste di un buon avvio si sfidano nell'ottava ...

Lazio - due destini per una maglia : Inzaghi deve scegliere tra ex Primavera : LA SITUAZIONE - Come riporta il Corriere dello Sport, Cataldi potrebbe essere girato di nuovo in presti. Dopo le esperienze al Genoa e a Benevento, Danilo ha cercato di convincere Inzaghi in ritiro , ...

Questa Lazio non va : ad Inzaghi manca il coraggio di cambiare : Lazio in un periodo nero, senza idee né risultati: adesso deve venir fuori la verve del tecnico Simone Inzaghi, attese novità importanti La Lazio sta vivendo un momento tra i più complicati della gestione Simone Inzaghi. La squadra biancoceleste è uscita ammaccata dal derby contro la Roma e ieri ha subito un’altra pesante sconfitta in casa dell’Eintracht di Francoforte. Al di là dei risultati però, c’è qualcosa che sin da ...

Lazio - Inzaghi : "Gara condizionata - ma passeremo comunque il turno" : Il tecnico commenta la sconfitta contro l'Eintracht: "Correa era da giallo. L'arbitro chiuso la partita facendoci rimanere in 9"

Europa League - Eintracht-Lazio 4-1 : serata da incubo per Inzaghi : Alla Commerzbank Arena Da Costa, doppietta,, Kostic e Jovic puniscono i biancocelesti. Inutile la rete di Parolo. Espulsi Basta e Correa

Lazio : Inzaghi - gara rovinata da arbitro : ANSA, - ROMA, 4 OTT - "Partita rovinata dall'arbitro, il fallo di Correa era al massimo da ammonizione. Peccato perché avevamo iniziato bene, poi anche in 10 abbiamo sfiorato il pareggio. Dobbiamo ...

Eintracht Francoforte-Lazio - Inzaghi : 'L'arbitro ha rovinato la partita - l'espulsione di Correa non c'era' : ... "C'è rammarico perché dovevamo e potevamo fare meglio, senza le due espulsioni probabilmente non avremmo perso ma non possiamo saperlo " ha dichiarato a Sky Sport - Dispiace, perché anche in 10 ...