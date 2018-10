L’avventura decisiva di Claudio Baglioni in concerto a Firenze festeggia 50 anni di

optimaitalia

: RT @OptiMagazine: L'avventura decisiva di @ClaudioBaglioni in concerto a Firenze festeggia 50 anni di successi in ordine cronologico (video… - Ary1797 : RT @OptiMagazine: L'avventura decisiva di @ClaudioBaglioni in concerto a Firenze festeggia 50 anni di successi in ordine cronologico (video… - OptiMagazine : L'avventura decisiva di @ClaudioBaglioni in concerto a Firenze festeggia 50 anni di successi in ordine cronologico… - marcoda1975 : Claudio Baglioni, le (sue) canzoni senza tempo 'Al centro' del nuovo tour: 'È l'avventura decisiva'… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018)inporta con sé 50di carriera e di successi che ha voluto cantare in ordine cronologico. Sarebbe l'avventura, questa, con la quale l'artista romano ha voluto mettere un punto su quanto accaduto nell'ultimo mezzo secolo di musica nel quale si è reso grande protagonista. In uno spettacolo costruito ad hoc per l'occasione, non sono mancati i grandi successi che hanno segnato un'epoca a cominciare da Signora Lia e continuando con Questo piccolo grande amore e Mille giorni di te e di me. Il lungo tour organizzato per il supporto di Al Centro continuerà fino al mese di aprile, con la sola pausa per l'organizzazione del Festival di Sanremo di cui è conduttore e direttore artistico per il secondo anno di seguito. Lo show per i 50di carriera è già stato portato con successo all'Arena di Verona, con la conquista della prima ...