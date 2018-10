Lavori del Consiglio comunale 3 Installare un sistema di videosorveglianza a Porto

A Catania arrivano i capoLavori dell’impressionismo : Renoir - Cezanne e Monet in mostra : A Palazzo della Cultura di Catania arrivano da sabato 20 ottobre i capolavori dell'impressionismo. L'esposizione visitabile fino al 21 aprile 2019 si intitola “Percorsi e segreti dell’impressionismo” e vedrà opere di Renoir, Cézanne, Monet e molti altri. Quasi 200 capolavori dell’arte in mostra.Continua a leggere

Lodi - la protesta delle mamme : “Lavoriamo e paghiamo le tasse. Discriminazioni? Mio figlio chiede perché e io non so rispondere” : Si sono radunate alle 8.30 del mattino, dopo aver portato i loro bambini a scuola, le mamme, italiane e straniere, che da giorni stanno protestando contro il regolamento del Comune di Lodi per l’accesso alle agevolazioni scolastiche. Una delibera che impone agli extracomunitari di presentare oltre all’Isee un documento del proprio Paese d’origine (spesso molto difficile da reperire), se non si vuole pagare la retta più alta. A ...

Tap - i comitati del No contro il governo : “Lavori pronti a riprendere? Traditori e voltafaccia. Dovrebbero dimettersi” : Tap è pronta a riprendere i lavori a Melendugno, procedendo con la parte più contestata dagli enti locali che si oppongono al gasdotto, la realizzazione del microtunnel. Come anticipato da Ilfattoquotidiano.it lo scorso 28 settembre, la società era ormai prossima ad accelerare “approfittando” dei tempi necessari a governo e procura di Lecce per tirare le rispettive conclusioni politiche e giudiziarie. Così ora i comitati No Tap del ...

Atalanta - via libera per i Lavori di ammodernamento dello stadio : L’Atalanta ha avuto l’ok dal comune di Bergamo per poter iniziare l’iter per l’ammodernamento dello stadio Atleti azzurri d’Italia L’Atalanta ha il via libera dal comune di Bergamo per rimodernare l’attuale Atleti azzurri d’Italia. Entro fine anno il club avrà il via libera per costruire. A rivelarlo all’Ansa l’assessore alla riqualificazione urbana e all’edilizia Francesco ...

Ricostruzione del ponte - parla Bucci : «Via ai Lavori da dicembre? Io ci credo» : Il sindaco-commissario vuole certezze su proprietà delle strutture, agibilità delle imprese e composizione della squadra |

Festival dello Sport al via : "Lavoriamo per creare gli Stati Generali dello Sport" : ... che fa di Trento da oggi a domenica la Capitale dello Sport: circa 150 ospiti in più di 100 eventi, tutti gratuiti, tra i dibattiti e gli incontri, tavole rotonde e spettacoli, nelle sale e nei ...

Regione Abruzzo - 55 dipendenti non confermati. Il dirigente : “Colpa del Decreto dignità”. GiusLavorista : “È falso” : A 55 lavoratori della Tua (società regionale abruzzese dei trasporti) non è stato rinnovato il contratto e il suo presidente ha dato la colpa al Decreto Dignità. Fa discutere la defenestrazione di massa di un blocco di carrozzieri, meccanici e manovratori assunti a somministrazione 16 mesi fa. Il loro contratto è scaduto il 30 settembre e l’azienda non li ha confermati, nonostante quei ruoli e interi e delicati reparti (come gli spazi di manovra ...

Argentina : strage ferroviaria di Once - condannato a 5 anni l'ex ministro dei Lavori pubblici del kirchnerismo Julio de Vido : ... prima della lettura della sentenza emessa dal Tribunale orale federale N°4, aveva dichiarato che un'eventuale condanna sarebbe stata frutto "di una decisione politica del presidente Mauricio Macri ...

Da «Apocalypse Now» a «Prendi i soldi e scappa» : capoLavori del cinema - ma non solo : Quanto ai titoli si va dai più prevedibili, quando si parla di economia , l'ormai classico Wall Street o i più recenti Margin Call e Fra le nuvole con George Clooney come protagonista, fino ai più ...

Veneto : i Lavori della settimana del Consiglio regionale (4) : (AdnKronos) - Sempre nella giornata di giovedì 11 ottobre, alle ore 14.30, si riunisce la Sesta Commissione consiliare permanente, con all’ordine del giorno, l’esame: della Proposta di Legge, di cui il consigliere regionale Franco Gidoni (LN) è primo firmatario, che modifica e integra la L.R. 14 giu

Veneto : i Lavori della settimana del Consiglio regionale (3) : (AdnKronos) - Giovedì 11 ottobre, alle ore 10.30, è convocata la Seconda Commissione consiliare permanente per l’esame del Progetto di Legge regionale n. 376, della Giunta, ‘Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018, in materia di governo del territorio e paesaggio, piano casa, trasporto pub

Veneto : i Lavori della settimana del Consiglio regionale : Venezia, 8 ott. (AdnKronos) - L’Agenda settimanale dei lavori del Consiglio regionale del Veneto si apre martedì 9 ottobre, alle ore 10.30, con la convocazione della Quinta Commissione consiliare permanente, con all’ordine del giorno, innanzitutto, l’inizio dell’esame del DL della Giunta n. 357 ‘Pia

Pollock e la scuola di New York : a Roma i capoLavori del Whitney Museum : Pollock e la scuola di New York dal 10 ottobre al 24 Febbraio. A Roma arriverà direttamente da New York una parte importante della collezione americana stabile del Whitney Museum. Gli artisti dell'espressionismo astratto americano del dopoguerra, tra i quali Pollock, Rothko, Kline e de Kooning, saranno esposti al Complesso del Vittoriano con circa 50 capolavori.Continua a leggere

Lavori del terzo megalotto della SS 106 : Ferro e Bruno Bossio chiedono chiarezza : Fare politica significa assumersi le responsabilità delle scelte, ed oggi è in gioco la realizzazione di un'opera conclude la Ferro che può porre fine a quella dolorosa mattanza che ha lasciato ...