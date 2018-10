Lavorare in Rockstar Games? Era come avere una pistola puntata alla tempia

Il co-fondatore di Rockstar : la compagnia ha scelto di non Lavorare più con attori famosi "a causa del loro ego" : Grand Theft Auto: Vice City ha un cast di star, molti dei quali famosi per i loro ruoli nei film del crimine.Tommy Vercetti, il protagonista, è stato doppiato da Ray Liotta, tanto per cominciare. Burt Reynolds interpretava il losco magnate immobiliare Avery Carrington; Gary Busey era Phil Cassidy; Danny Trejo era Umberto Robina; e anche Danny Dyer ha interpretato il ruolo del rocker britannico Kent Paul.Da allora, però, Rockstar ha utilizzato ...