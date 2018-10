L' asso nella manica e la dedica agli amici

L'Italia si scopre euroscettica : solo il 44% voterebbe per restare nella Ue - il più basso di tutta Europa : Sondaggio Eurobarometro: la media è del 66%, anche la Gran Bretagna della Brexit meglio di noi (e sopra il 50%)

Riforma pensioni 2018/ Quota 100 nella manovra è solo il primo passo sulla Fornero (ultime notizie) : Le novità in tema di Riforma delle pensioni. Siri: Quota 100 nella manovra è solo il primo passo sulla Fornero. Ultime notizie e news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 14:26:00 GMT)

Pattinaggio di figura - Grand Prix 2018 : Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron favoriti assoluti nella danza. Inseguono Hubbel-Donohue e Stepanova-Bukin : Ufficializzato il ritiro dei Campioni Olimpici Tessa Virtue-Scott Moir e il momentaneo stop dei fratelli Maia e Alex Shibutani, le tappe di qualificazione del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio di figura saranno importanti per cercare di individuare le nuove gerarchie della specialità della danza sul ghiaccio. Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, vice Campioni Olimpici e Campioni Mondiali in carica, partono ovviamente con i favori del ...

Uragano Leslie nella storia - ad un passo dal Portogallo : impatto a breve con venti oltre 150 km/h : Uragano Leslie entra nella storia, mai così vicino all'Europa! A breve l'impatto sul Portogallo. Il ciclone tropicale Leslie è entrato nella storia : mai prima d'ora un Uragano Atlantico si era...

Cir - l'asso nella manica del governo contro lo spread : Il governo sembrerebbe voler puntare sui Cir: un maggior coinvolgimento di famiglie e imprese, permettendo loro di investire...

Di Maria-Juventus - si può fare : richiesta d’ingaggio molto alta - ma il club bianconero ha l’asso nella manica : L’argentino si interroga sul proprio futuro, Mendes temporeggia con il Psg e intanto manda segnali alla Juventus Un contratto che scade il prossimo giugno, un proposta di rinnovo sul tavolo e tanta cautela per decidere il proprio futuro imminente. Angel Di Maria si interroga sul da farsi, indeciso se restare in Francia oppure intraprendere una nuova avventura professionale. LaPresse/Fabio Ferrari Interessata al ‘Fideo’ ...

Convegno dell'associazione Nazionale Commercialisti Salerno : Il governo del processo produttivo nella professione : I suoi spettacoli sono sapientemente costruiti miscelando la risata alla riflessione; il tema centrale dei suoi lavori è l'attualità analizzata in tutti i suoi aspetti, dalla politica al pettegolezzo ...

Francesco Molinari/ Video - il golfista torinese nella leggenda : vince la Ryder Cup con un record assoluto : Il Video di Francesco Molinari, entrato nella leggenda del golf: è diventato il primo golfista nella stortia a vincere cinque match in una singola edizione della prestigiosa Ryder Cup(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 13:50:00 GMT)

Meteo Molise : brusco calo delle temperature - a Campobasso 7°C nella notte : Vento forte e brusco calo delle temperature in gran parte del Molise: nella notte a Campobasso il termometro ha registrato una minima di 7°C. La situazione è prevista in miglioramento da domani con temperature in leggera risalita. A causa delle raffiche di vento la Protezione civile ha emesso per oggi un’avviso codice arancione per rischio incendi boschivi in riferimento al Basso Molise. L'articolo Meteo Molise: brusco calo delle ...

#Cambiamoagricoltura - associazioni ambientaliste : mettere sostenibilità ambientale e sociale al primo posto nella futura agricoltura europea : “In questi giorni i ministri dell’agricoltura europea sono riuniti in Austria in un vertice informale, nel quale si discuterà anche della riforma della PAC (Politica Agricola Comune) post 2020 che determinerà il futuro dei nostri territori rurali e la qualità del nostro cibo. Mentre alle Associazioni che rappresentano gli interessi dell’agricoltura industriale è data la possibilità di partecipare a questi incontri informali con i ministri, ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia. Nibali capitano - Moscon asso nella manica - assente Fabio Aru : Il CT Davide Cassani ha ufficializzato la formazione dell’Italia per i Mondiali 2018 di Ciclismo che si disputeranno domenica 30 settembre sul durissimo circuito di Innsbruck (Austria). Al via della prova iridata ci saranno otto azzurri, il nostro capitano sarà Vincenzo Nibali che nelle ultime settimane è parso in crescita di condizione dopo l’operazione alla decima vertebra toracica. La nostra Nazionale avrà però un importante asso ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Gianni Moscon - forma strepitosa! L’Italia ha l’asso nella manica : Gianni Moscon è il ciclista italiano più in forma del momento, affermazione oggettiva e meritata dopo la doppia vittoria tra Coppa Agostini e Giro di Toscana nel giro di cinque giorni. Il 24enne ha battuto due colpi pesanti, al rientro in gara dopo le cinque settimane di squalifica per un pugno sferrato durante il Tour de France, dopo un mese di preparazione in solitaria allo Stelvio e soprattutto a dieci giorni dai Mondiali che si correranno ...

Digitale; inaugurato Digipass- Assisi; Marini : "un ulteriore passo avanti nella digitalizzazione dell'Umbria" : UMWEB, Assisi. "Il Digipass-Assisi rappresenta un ulteriore passo in avanti nel processo di digitalizzazione della nostra regione, di una Umbria digitale": lo ha detto la presidente della Regione ...

L'Uvi boccia la politica di coesione : lo sviluppo sociale più basso nella Ue è in Italia : Non è un giudizio lusinghiero quello che emerge dal rapporto dell'Ufficio valutazione impatto, Uvi, del Senato sull'efficacia in Italia della politica di coesione. Secondo lo studio, che somma il contributo di diversi esperti della materia, a incidere