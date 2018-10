LASCIATI ANDARE | RAI 1 Streaming video del film con Toni Servillo oggi | 17 ottobre 2018

LASCIATI ANDARE : trama - cast e curiosità del film con Toni Servillo : In prima tv assoluta, va in onda mercoledì 17 ottobre a partire dalle 21.25 su Rai1, la commedia del 2017 diretta da Francesco Amato Lasciati andare , film che vanta nel proprio cast alcuni attori eccellenti come Toni Servillo , Luca Marinelli e Carla Signoris. Lasciati andare : trailer Lasciati andare : trama Un bravo psicanalista deve rimanere impermeabile alle emozioni che gli scaricano addosso i suoi pazienti. Ma nel caso di Elia, un analista ...

LASCIATI ANDARE film stasera in tv 17 ottobre : cast - trama - streaming : Lasciati andare è il film stasera in tv mercoledì 17 ottobre 2018 in onda prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Lasciati andare film stasera in tv: cast La regia è di Francesco Amato. Il cast è composto da Toni Servillo, Verónica Echegui, Luca Marinelli, Carla Signoris, Pietro Sermonti, Valentina Carnelutti, Vincenzo Nemolato, Carlo ...