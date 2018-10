huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: L'amico Oettinger non lascia speranze: 'Ue respingerà la manovra italiana' - FatimaCurzio : RT @HuffPostItalia: L'amico Oettinger non lascia speranze: 'Ue respingerà la manovra italiana' - HuffPostItalia : L'amico Oettinger non lascia speranze: 'Ue respingerà la manovra italiana' - Avantergim : Ma come mai Draghi va da Mattarella e, a quanto pare, all'incontro non era presente nessun componente dell'Esecutiv… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) La commissione Ue rigetterà ladel bilancio italiano: lo sostiene il commissario al Bilancio Ue, Guenther, allo Spiegel on line. Una lettera del commissario Pierre Moscovici dovrebbe arrivare a Roma giovedì o venerdì, scrive il magazine."Si è confermata l'ipotesi che la bozza di bilancio 2019 non è conciliabile con gli obblighi esistenti nell'Ue", afferma. Moscovici non farà una controproposta, scrive Spiegel, ma si limiterà a rimandare alle violazioni dei dati di riferimento. Roma ha inviato il testo nella notte di martedì, all'ultimo minuto, sottolinea il portale del magazine. La Commissione reagisce in modo particolarmente veloce: per la sua risposta avrebbe infatti avuto due settimane di tempo. L'Italia adesso dovrà, in breve tempo, presentare una nuova bozza.