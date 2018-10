L' allarme per le autostrade abruzzesi Il concessionario | il Mit sblocchi i fondi

Strada dei Parchi richiama Toninelli alle sue responsabilità e lo diffida per l'allarme lanciato sulla A24/A25 : ... ma i suoi uffici non hanno ancora autorizzato i decreti che ne consentirebbero la spesa.» Autore Rino Mauri Categoria Cronaca

Piogge torrenziali e inondazioni : “allarme rosso” in Nicaragua - evacuate centinaia di persone : “Allarme rosso” in 6 dipartimenti e 2 regioni autonome del Nicaragua a causa di Piogge torrenziali che hanno innescato inondazioni e l’aumento dei livelli dei corsi d’acqua: centinaia di persone sono state evacuate dalle zone maggiormente colpite dalla perturbazione che si sta spostando verso l’Honduras. Finora sono 5 le vittime causate in Nicaragua dal maltempo degli ultimi giorni. Le autorità hanno segnalato che ...

Incendio ancora attivo a Milano - il Comune : "Non c'è allarme per la salute" : "Il cattivo odore è fastidioso ma dai primi esami sull'aria non ci sono segnali di pericolo", così il Comune a Tgcom24. Vigili del fuoco al lavoro

Milano - è allarme sassi contro le auto in corsa : 'Sono viva per miracolo - mirano alle persone' : Insomma, una sorta di azione dimostrativa della criminalità per imporsi sulle strade del quartiere. Il lancio di sassi finora non ha fatto vittime solo grazie ai riflessi pronti degli automobilisti ...

Allerta meteo Sardegna : ancora allarme arancione per rischio nubifragi : Scatta una nuova Allerta Maltempo in Sardegna. E questa volta il rischio idrogeologico legato ai nubifragi aumenta: dal giallo di queste ora passa ad arancione. La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino valido dalle 21 di martedì 16 alla mezzanotte di mercoledì 17 ottobre per le zone del sud Sardegna già colpiti la scorsa settimana: Iglesiente, Campidano e bacino del Flumendosa-Flumineddu. “Si prevedono precipitazioni sparse, ...

STEPHEN HAWKING - L’allarme APOCALITTICO/ “Una razza di superumani ‘modificati’ dominerà gli uomini” : Nel suo libro postumo che esce in questi giorni lo scienziato scomparso lo scorso anno STEPHEN HAWKING discute con toni allarmati il futuro della razza umana(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 10:55:00 GMT)

allarme meningite - ragazzo ricoverato a Siena/ Ultime notizie - profilassi per compagni di classe e familiari : Un ragazzo è stato ricoverato a Siena per un attacco di meningite, i suoi compagni di classe e i parenti sono stati sottoposti a profilassi per evitare ulteriori problemi.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 18:20:00 GMT)

Stati Uniti d’America : il NOAA sceglie la tecnologia avanzata dei segmenti di terra di Thales per rispondere ai segnali di allarme : L’Agenzia Nazionale per gli Oceani e l’Atmosfera (NOAA) degli Stati Uniti ha scelto Thales per sviluppare e costruire una stazione di terra operativa nel sudovest del Paese, presso la Base Militare Holloman in Nuovo Messico, per tracciare i satelliti GNSS* che operano in orbita terrestre media (MEO). La stazione di terra riceverà e processerà segnali di pericolo dal radiofaro a 406 MHz dei satelliti MEO tracciati e li ritrasmetterà al Centro di ...

Francia - piogge e inondazioni Aude : 6 morti/ Video alluvione - ultime notizie : allarme per piena del fiume : Francia, piogge e inondazioni Aude: almeno 5 morti per il maltempo. Video alluvione e ultime notizie: allarme rosso per la piena del fiume, arrivato a quasi sette metri. (Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 11:26:00 GMT)

PERCOLATO - allarme AL CISMA DI SIRACUSA/ Video - le istanze dei cittadini ignorate dalla politica (Le Iene) : PERCOLATO, ALLARME al CISMA di SIRACUSA: Video Le Iene. Rischio inquinamento per le falde acquifere: il servizio di Filippo Roma, che ha intervistato l'amministratore Luciano Monica(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 22:16:00 GMT)

Parigi - il Comune accoglie i senzatetto nei suoi saloni. L’allarme della sindaca : “Mancano 3000 posti letto per l’inverno” : L’Hotel de Ville, il municipio di Parigi, aprirà le porte ai senzatetto. A raccontarlo sulle pagine de Le Journal du Dimanche è stata la stessa sindaca della città, la socialista Anne Hidalgo. “L’iniziativa non è soltanto un simbolo, ma anche qualcosa di concreto”, ha detto la prima cittadina invitando le imprese a seguire l’esempio dell’amministrazione. L’intenzione, finora inedita, è quella di ospitare ...

Salute : allarme per il virus pericoloso scambiato per artrite reumatoide : Chikungunya: ‘ciò che si piega’. E’ il nome di una malattia virale e pericolosa, spesso scambiata per artrite reumatoide a causa dei sintomi debilitanti a carico delle articolazioni, che porta alla tipica postura curva. “Le manifestazioni della malattia – spiega Vincenzo Bruzzese, past president della Società Italiana di Gastro reumatologia – vengono spesso confuse e trattate come artrite reumatoide, è invece ...