L' addio di Visceral Games compie un anno

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Esattamente unfachiudeva i battenti, era il 17 ottobre 2017 ricordano gli sviluppatori con un post su Twitter.La casa di sviluppo sotto l'ala di EA ha contribuito a molti titoli per la scorsa generazione videoludica, tra cui un caposaldo dell'horror fantascientifico quale Dead Space, probabilmente fiore all'occhiello dello studio ma dal triste epilogo, come tutti sappiamo.Ebbene il ricordo dello studio rivive ancora negli animi delle persone che ci hlavorato e hcontribuito a rendere produzioni importanti diquali Dante's Inferno e Battlefield Hardline. Sembra davvero incredibile che uno studio di sviluppo che ha prodotto tanti titoli importanti per la scorsa generazione, oggi sia chiuso da un.